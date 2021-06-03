Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос", победив в юбилейном матче

Первая ракетка Украины без проблем одолела американку Энн Ли.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в очередном матче "Ролан Гаррос", победив во втором круге американку Энн Ли.

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Свитолина выиграла всухую первый сет, после чего Ли вышла вперед (4-1), но следующие пять геймов выиграла украинка.

Теннисистки провели на корте около 75 минут.

Сегодняшний матч стал для украинки стал юбилейным сотым в основе турниров Grand Slam и 30-м на Ролан Гаррос.

Отметим, что Свитолина седьмой год подряд выходит в третий круг Ролан Гаррос.

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова – Екатерина Александрова.

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Энн Ли (США) 6-0, 6-4

Украинская теннисистка Костюк обыграла экс-первую ракетку мира на "Ролан Гаррос". 18-летняя украинка начала свой путь на Открытом чемпионате Франции с сенсационной победы над экс-победительницей турнира.

Напомним, что на первом турнире серии "Большого Шлема" — Australian Open, Марта Костюк завершила выступления на стадии первого круга. Тогда она уступила россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 6:7).

Ранее стало известно о том, что японская теннисистка Наоми Осака объявила бойкот журналистам во время "Ролан Гаррос". Осака считает, что пресс-конференции на турнире не имеют смысла, потому что журналисты задают скучные однообразные вопросы. Более того, она считает, что общение с журналистами вредит теннисистам, посколько заставляет их сомневаться в своих силах и причиняет боль, часто доводя спортсменов до слез после поражений.

Яркой презентацией своей формы на "Ролан Гаррос" отметилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка опубликовала креативное видео в социальных сетях, которое пришлось по душе ее поклонникам.