Костюк вышла в третий круг "Ролан Гаррос" и повторила личный рекорд

Украинка Марта Костюк повторила свое рекордное достижение на турнирах "Большого шлема".

Украинка Марта Костюк вышла в третий круг Ролан Гаррос, победив во втором круге китаянку Чжэн Сайсай.

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18-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в третий раунд "Ролан Гаррос". Ранее Костюк выходила в третий круг на Открытом чемпионате Австралии-2018 и Открытом чемпионате США-2020.

Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которая выходила в третий раунд "мэйджоров" и первой, которая это сделала до 19 лет.

Соперницей Костюк по третьему кругу "Ролан Гаррос" станет победительница пары Варвара Грачева – Камила Джорджи.

Второй круг

Марта Костюк (Украина) — Чжэн Сайсай (Китай) 6-3, 6-4

Украинская теннисистка Костюк в первом круге обыграла экс-первую ракетку мира на "Ролан Гаррос". 18-летняя украинка начала свой путь на Открытом чемпионате Франции с сенсационной победы над экс-победительницей турнира.

Ранее в третий круг "Ролан Гаррос" вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина. В третьем круге Свитолина встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова – Екатерина Александрова.

Ранее стало известно о том, что японская теннисистка Наоми Осака объявила бойкот журналистам во время "Ролан Гаррос".

Осака считает, что пресс-конференции на турнире не имеют смысла, потому что журналисты задают скучные однообразные вопросы. Более того, она считает, что общение с журналистами вредит теннисистам, посколько заставляет их сомневаться в своих силах и причиняет боль, часто доводя спортсменов до слез после поражений.

Яркой презентацией своей формы на "Ролан Гаррос" отметилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка опубликовала креативное видео в социальных сетях, которое пришлось по душе ее поклонникам.