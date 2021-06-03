Костюк вийшла в третє коло "Ролан Гаррос" і повторила особистий рекорд

Українка Марта Костюк повторила своє рекордне досягнення на турнірах "Великого шолома".

Українка Марта Костюк вийшла в третє коло Ролан Гаррос, перемігши у другому колі китаянку Чжен Сайсай.

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18-річна українка Марта Костюк вперше в карʼєрі вийшла в третій раунд "Ролан Гаррос". Раніше Костюк виходила до третього кола на Відкритому чемпіонаті Австралії-2018 і Відкритому чемпіонаті США-2020.

Костюк стала сьомою українською тенісисткою, яка виходила в третій раунд "мейджорів" і першою, яка це зробила до 19 років.

Суперницею Костюк у третьому колі "Ролан Гаррос" стане переможниця пари Варвара Грачова — Каміла Джорджі.

Друге коло

Марта Костюк (Україна) — Чжен Сайсай (Китай) 6-3, 6-4

Українська тенісистка Костюк у першому колі обіграла експершу ракетку світу на "Ролан Гаррос". 18-річна українка розпочала свій шлях на Відкритому чемпіонаті Франції із сенсаційною перемогою над експереможницею турніру.

Раніше до третього кола "Ролан Гаррос" вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна. У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Барбора Крейчикова — Катерина Александрова.

Раніше стало відомо про те, що японська тенісистка Наомі Осака оголосила бойкот журналістам під час "Ролан Гаррос".

Осака вважає, що пресконференції на турнірі не мають сенсу, тому що журналісти ставлять нудні одноманітні запитання. Більш того, вона вважає, що спілкування з журналістами шкодить тенісистам, поскільки змушує їх сумніватися в своїх силах і заподіює біль, часто доводячи спортсменів до сліз після поразок.

Яскравою презентацією своєї форми на "Ролан Гаррос" відзначилася перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка опублікувала креативне відео в соціальних мережах, яке припало до душі її шанувальникам.