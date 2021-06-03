Сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче

Национальная сборная Украины одержала победу во втором контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020

В Днепре завершился контрольный матч между сборными Украины и Северной Ирландии. Подопечные Андрея Шевченко одержали победу со счетом 1:0. Решающий гол на 10-й минуте забил Александр Зубков, который замкнул ударом головой подачу от Александра Караваева.

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Украинцы могли выйти вперед уже на 40-й секунде: Ярмоленко низом отправил мяч в нижний угол, но не попал в створ ворот. Хозяева оказывали давление на ворота соперника и чуть не открыли счет на 9-й минуте, но с ударом Яремчука справился голкипер ирландцев. А вот в следующей атаке украинцы достигли успеха: подача от Караваева нашла голову Александра Зубкова, который с угла вратарской площади отправил мяч точно в ворота — 1:0.

Спустя 12 минут команда Шевченко могла удвоить перевес, но с ударом Яремчука справился Пикок-Фаррел, а добивание Ярмоленко было очень неточным. Еще один момент снова был у Яремчука, но его удар со средней дистанции в нижний угол оказался неточным.

Во второй половине встречи Северная Ирландия начала искать возможности забить у ворот сборной Украины, но создать по-настоящему опасный момент им не удалось. А вот у сине-желтых был идеальный шанс на 74-й минуте, но с ударом Ярмоленко справился голкипер, а добивание Судакова не принесло эффекта — мимо ворот.

В компенсированное время удалось забить Артему Беседину, но линейный арбитр зафиксировал офсайд. В итоге — 1:0, сборная Украины побеждает в товарищеском матче против Северной Ирландии. Следующую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут 7 июня, а соперником будет сборная Кипра.

Контрольный матч

Украина — Северная Ирландия — 1:0 (1:0)

Гол: Зубков (10).

Украина: 1. Бущан, 13. Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 22. Матвиенко Н., 5. Сидорчук (Степаненко, 76) , 8. Малиновский, 7. Ярмоленко, 9. Яремчук ( Беседин, 46) , 10. Шапаренко ( Судаков, 72) , 20. Зубков ( Марлос, 46)

Северная Ирландия: 1. Пикок-Фаррел, 5. Браун Ка. ( Макклелланд, 89) , 17. Макнейр, 20. Кэткарт, 23. Баллард, 6. Сэвилл Дж., 7. Макгинн ( Томпсон Д., 46) , 11. Фергюсон Ш. ( Смит М-л, 68) , 14. Даллас ( Чарльз Д, 89) , 16. Маккэнн ( Уит Г., 81) , 21. Мадженнис ( Лафферти ,61)