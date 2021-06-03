Збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі

Національна збірна України здобула перемогу у другому контрольному матчі в рамках підготовки до Євро-2020.

У Дніпрі завершився контрольний матч між збірними України та Північної Ірландії. Підопічні Андрія Шевченка здобули перемогу з рахунком 1:0. Вирішальний гол на 10-й хвилині забив Олександр Зубков, який замкнув ударом головою подачу від Олександра Караваєва.

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Українці могли вийти вперед вже на 40-й секунді: Ярмоленко низом відправив м'яч у нижній кут, але не влучив у площину воріт. Господарі тиснули на ворота суперника і мало не відкрили рахунок на 9-й хвилині, але з ударом Яремчука впорався голкіпер ірландців. А ось в наступній атаці українці досягли успіху: подача від Караваєва знайшла голову Олександра Зубкова, який з кута воротарського майданчика відправив м'яч точно у ворота — 1:0.

Через 12 хвилин команда Шевченка могла подвоїти перевагу, але з ударом Яремчука впорався Пікок-Фаррелл, а добивання Ярмоленка було дуже неточним. Ще один момент знову був у Яремчука, але його удар із середньої дистанції в нижній кут виявився неточним.

У другій половині зустрічі Північна Ірландія почала шукати можливості забити біля воріт збірної України, але створити по-справжньому небезпечний момент їм не вдалося. А ось у синьо-жовтих був ідеальний шанс на 74-й хвилині, але з ударом Ярмоленка впорався голкіпер, а добивання Судакова не принесло ефекту — мимо воріт.

У компенсований час вдалося забити Артему Бесєдіну, але лінійний арбітр зафіксував офсайд. У підсумку — 1:0, збірна України перемагає в товариському матчі проти Північної Ірландії. Наступну зустріч підопічні Андрія Шевченка проведуть 7 червня, а суперником буде збірна Кіпру.

Контрольний матч

Україна — Північна Ірландія — 1:0 (1:0)

Гол: Зубков (10).

Україна: 1. Бущан, 13. Забарний, 16. Миколенко, 21. Караваєв, 22. Матвієнко М., 5. Сидорчук (Степаненко, 76), 8. Маліновський, 7. Ярмоленко, 9. Яремчук (Бесєдін, 46), 10. Шапаренко (Судаков, 72), 20. Зубков (Марлос, 46)

Північна Ірландія: 1. Пікок-Фаррелл, 5. Браун Ка. (Макклелланд, 89), 17. Макнейра, 20. Кеткарт, 23. Баллард, 6. Севілл Дж., 7. Мак-Гінн (Томпсон Д., 46), 11. Фергюсон Ш. (Сміт М-л, 68), 14. Даллас (Чарльз Д, 89), 16. Макканн (Віт Г., 81), 21. Мадженніс (Лафферті, 61)