Українських синхроністок, які завоювали "бронзу" на Олімпіаді в Токіо, помилково назвали російськими

Диктор обмовився, оголошуючи результати змагань, але після незручної паузи зумів виправити ситуацію.

Диктор у Токіо помилково назвав бронзових призерок з артистичного плавання Марту Фєдіну та Анастасію Савчук (Україна) російськими на Олімпіаді 2020. Про це в середу, 4 серпня, повідомляє "Газета.Ру".

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У матеріалі йдеться, що після невеликої паузи диктор все ж виправився і сказав: "Україна".

Наші спортсменки вже прокоментували інцидент. Як повідомляє "РІА Новини", Фєдіна заявила журналістам: "Ми чули, що нас не так назвали, прапор переплутали місцями, на таке ніхто не звертає уваги. Головне, що все закінчилося добре".

Варто зазначити, що представниці ОКР (Олімпійський комітет Росії) в цьому виді спорту завоювали "золото", набравши 195,9079 балів. Представниці Китаю посіли друге місце, отримавши 192,4499 балів. На третьому місці опинилися українські плавчині з Харкова з результатом 189,4620 балів.

Зазначимо, що сьогоднішня бронзова медаль — це перша в історії України олімпійська медаль в артистичному плаванні.

Раніше цей вид спорту називався "синхронним плаванням", проте в 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала його на "артистичне плавання" заради підвищення популярності цього виду спорту.

Раніше ми повідомляли, що український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мухаммадалі Гераеї.

Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.