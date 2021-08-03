Борчиня Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу

Україна може привезти з Олімпійських ігор три медалі в дисципліні боротьби.

Українська борчиня Ірина Коляденко програла у фіналі Олімпіади в Токіо в категорії до 62 кг.

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У півфінальній сутичці українка Коляденко всуху поступилася чемпіонці світу 2019 року Айсулуу Тинибековій з Киргизстану — 0:10.

Так, Коляденко боротиметься за бронзу завтра, 4 серпня.

На старті змагань українка пройшла представницю Нігерії Амінат Аден завдяки перемозі на туше. Також завдяки туше була повалена Лун Цзя з Китаю в чвертьфіналі.

Раніше Фокус повідомляв, що борець Насібов вийшов у фінал Олімпіади і гарантував Україні золоту або срібну медаль.

Також українець Жан Беленюк вийшов у фінал на другій Олімпіаді поспіль і побореться за золото.

Збірна України посідає 60 місце з п'ятьма бронзовими й однією срібною медалями. Як мінімум одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени із 64 країн.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.

У півфінал боксерського турніру Олімпійських ігор потрапив й український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг.

Тим часом українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Олену Рибакіну з Казахстану і завоювала п'яту бронзову медаль для України.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарна українська легкоатлетка Саладуха завершила кар'єру.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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