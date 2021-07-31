29 років в спорті: легендарна українська легкоатлетка Саладуха завершила кар'єру

Ольга Саладуха підвела підсумки своєї майже 30-річної кар'єри в потрійному стрибку. Олімпіада в Токіо — остання в кар'єрі спортсменки.

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха прийняла рішення завершити кар'єру після Олімпійських ігор в Токіо.

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"29 неймовірних років в спорті. Участь в 4-х Олімпіадах з бронзою в Лондоні-2012, всі комплекти нагород на чемпіонатах світу, 4 перемоги на чемпіонатах Європи і багато інших досягнень.

І прийшов час перегорнути цю сторінку життя і долати нові вершини. Так, хотілося завершити кар'єру на іншій ноті. Але, на жаль ", — написала Саладуха в Facebook.

Українська легкоатлетка поки не готова давати оцінку виступам на Олімпіаді.

"Необхідно трохи часу для аналізу, що трапилося і чому не вдалося. Тоді зможу відповісти на всі питання собі і всім, хто чекає такої розмови", — додала Саладуха.

Також спортсменка подякувала всім людей, причетних до успіхів в її спортивній кар'єрі.

"Спасибі вчителю фізкультури Леоніду Матвійовичу Скідін, що привів в легку атлетику, батькам, які допомагали і завжди були опорою, коханому чоловікові Денису і дочки Діані за любов і розуміння.

Безмежна вдячність першому тренеру Зої Олексіївні Бойко і багаторічному наставнику Анатолію Григоровичу Бойко, який всіма силами вкладався в мою підготовку, менеджерам і всім, хто вірив, підтримував і критикував! Це були неймовірні роки спортивному житті ", — написала Саладуха.

Українка зізналася, що хотіла б залишитися в спорті після завершення кар'єри спорсмена.

"Тепер, маючи досвід і бачення, буду надалі робити все від мене залежне, щоб розвивати український спорт. За кожним результатом спортсмена, крім власних зусиль, стоять десятки фахівців, функціонерів, цілий комплекс робіт і інших непомітних уболівальникам аспектів.

Результати наших спортсменів на головних форумах — це дзеркало стану справ в українському спорті. Тому попереду ще багато важкої роботи, щоб ми відновили і примножили спортивну славу України, як спортивної держави ", — написала Саладуха.

Нагадаємо, що Саладуха не зуміла кваліфікуватися у фінал на Олімпіаді в Токіо в потрійному стрибку.