29 лет в спорте: легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру

Ольга Саладуха подвела итоги своей почти 30-летней карьеры в тройном прыжке. Олимпиада в Токио – последняя в карьере спортсменки.

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха приняла решение завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио.

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"29 невероятных лет в спорте. Участие в 4-х Олимпиадах с бронзой в Лондоне-2012, все комплекты наград на чемпионатах мира, 4 победы на чемпионатах Европы и многие другие достижения.

И пришло время перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины. Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но, увы", – написала Саладуха в Facebook.

Украинская легкоатлетка пока не готова давать оценку выступлениям на Олимпиаде.

"Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора", – добавила Саладуха.

Также спортсменка поблагодарила всех людей, причастных к успехам в ее спортивной карьере.

"Спасибо учителю физкультуры Леониду Матвеевичу Скидину, что привел в легкую атлетику, родителям, которые помогали и всегда были опорой, любимому мужчине Денису и дочери Диане за любовь и понимание.

Безграничная благодарность первому тренеру Зое Алексеевне Бойко и многолетнему наставнику Анатолию Григорьевичу Бойко, который всеми силами вкладывался в мою подготовку, менеджерам и всем, кто верил, поддерживал и критиковал! Это были невероятные годы спортивной жизни", – написала Саладуха.

Украинка призналась, что хотела бы остаться в спорте после завершения карьеры спорсмена.

"Теперь, имея опыт и видение, буду в дальнейшем делать все от меня зависящее, чтобы развивать украинский спорт. За каждым результатом спортсмена, кроме собственных усилий, стоят десятки специалистов, функционеров, целый комплекс работ и других незаметных болельщикам аспектов.

Результаты наших спортсменов на главных форумах – это зеркало состояния дел в украинском спорте. Поэтому впереди еще много тяжелой работы, чтобы мы восстановили и приумножили спортивную славу Украины, как спортивной державы", – написала Саладуха.

Напомним, что Саладуха не сумела квалифицироваться в финал на Олимпиаде в Токио в тройном прыжке.