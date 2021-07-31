29 лет в спорте: легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру
Ольга Саладуха подвела итоги своей почти 30-летней карьеры в тройном прыжке. Олимпиада в Токио – последняя в карьере спортсменки.
Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха приняла решение завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио.
"29 невероятных лет в спорте. Участие в 4-х Олимпиадах с бронзой в Лондоне-2012, все комплекты наград на чемпионатах мира, 4 победы на чемпионатах Европы и многие другие достижения.
И пришло время перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины. Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но, увы", – написала Саладуха в Facebook.
Украинская легкоатлетка пока не готова давать оценку выступлениям на Олимпиаде.
"Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора", – добавила Саладуха.
Также спортсменка поблагодарила всех людей, причастных к успехам в ее спортивной карьере.
"Спасибо учителю физкультуры Леониду Матвеевичу Скидину, что привел в легкую атлетику, родителям, которые помогали и всегда были опорой, любимому мужчине Денису и дочери Диане за любовь и понимание.
Безграничная благодарность первому тренеру Зое Алексеевне Бойко и многолетнему наставнику Анатолию Григорьевичу Бойко, который всеми силами вкладывался в мою подготовку, менеджерам и всем, кто верил, поддерживал и критиковал! Это были невероятные годы спортивной жизни", – написала Саладуха.
Украинка призналась, что хотела бы остаться в спорте после завершения карьеры спорсмена.
"Теперь, имея опыт и видение, буду в дальнейшем делать все от меня зависящее, чтобы развивать украинский спорт. За каждым результатом спортсмена, кроме собственных усилий, стоят десятки специалистов, функционеров, целый комплекс работ и других незаметных болельщикам аспектов.
Результаты наших спортсменов на главных форумах – это зеркало состояния дел в украинском спорте. Поэтому впереди еще много тяжелой работы, чтобы мы восстановили и приумножили спортивную славу Украины, как спортивной державы", – написала Саладуха.
Напомним, что Саладуха не сумела квалифицироваться в финал на Олимпиаде в Токио в тройном прыжке.