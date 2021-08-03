Борчиха Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу

Украина может привезти с Олимпийских игр три медали в дисциплине борьбы.

Украинская борчиха Ирина Коляденко проиграла в финале Олимпиады в Токио в категории до 62 кг.

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В полуфинальной схватке украинка Коляденко всухую уступила чемпионке мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой из Киргизстана – 0:10.

Таким образом, Коляденко будет бороться за бронзу завтра, 4 августа.

На старте соревнований украинка прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше. Также благодаря туше была повержена Лун Цзя из Китая в четвертьфинале.

Ранее Фокус сообщал, что Борец Насибов вышел в финал Олимпиады и гарантировал Украине золотую или серебряную медаль.

Также украинец Жан Беленюк вышел в финал на второй Олимпиаде подряд и поборется за золото.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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