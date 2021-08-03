Борец Насибов вышел в финал Олимпиады и гарантировал Украине золотую или серебряную медаль

Украина гарантировала себе медаль высокого качества в завтрашнем финале в борьбе.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады в Токио в категории до 67 кг.

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В полуфинале Насибов победил двукратного чемпиона мира в возрасте до 23 лет египтянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Саеда.

Украинец проигрывал по ходу поединка, но сумел переломить ход и вырвать победу на последних секундах – Насибов последним провел результативное действие при ничейном счете 6:6.

До этого Насибов прошел датчанина Фредерика Бьеррехуса, а в четвертьфинале обыграл представителя ОКР Артема Суркова.

Финал в категории до 67 кг состоится завтра, 4 августа.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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