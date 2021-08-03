Беленюк вышел в финал на второй Олимпиаде подряд и поборется за золото

Спортсмен-депутат снова гарантировал Украине медали на Олимпийских играх.

Украинский борец Жан Беленюк победил в полуфинале Олимпиады в Токио в категории до 87 кг.

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В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1 и гарантировал Украине серебряную или золотую медаль.

Финал пройдет в Токио завтра, 4 августа.

На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1.В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара.

Ранее медали обеспечил для Украины другой борец Парвиз Насибов.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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