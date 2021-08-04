Завоевавших "бронзу" на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянами (видео)

Диктор оговорился, объявляя результаты соревнований, но после неловкой паузы сумел исправить положение.

Диктор в Токио по ошибке назвал бронзовых призерок по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук (Украина) российскими на Олимпиаде 2020. Об этом в среду, 4 августа, сообщает "Газета.Ру".

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В материале говорится, что после небольшой паузы диктор все же исправился и произнес: "Украина".

Наши спортсменки уже прокомментировали инцидент. Как сообщает "РИА Новости", Федина заявила журналистам следующее: "Мы слышали, что нас не так назвали, флаг перепутали местами, на такое никто не обращает внимания. Главное, что все закончилось хорошо".

Следует отметить, что представительницы ОКР (Олимпийский комитет России) в этом виде спорта завоевали "золото", набрав 195,9079 балла. Представительницы Китая заняли второе место, получив 192,4499 балла. На третьем месте оказались украинские плавчихи из Харькова с результатом в 189,4620 балла.

Отметим, что сегодняшняя бронзовая медаль – это первая в истории Украины олимпийская медаль в артистическом плавании.

Ранее этот вид спорта назывался "синхронным плаванием", однако в 2017 году Международная федерация плавания переименовало его в "артистическое плавание" ради повышения популярности этого вида спорта.

Ранее мы сообщали, что украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке он проиграл иранскому борцу Мохаммаду Резе Гераи.

Кроме того, борчиха Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу.