Борец Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио

Украинский борец проиграл схватку за золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Украинец Парвиз Насибов, выступающий в греко-римской борьбе, уступил в финале Олимпиады в Токио в категории до 67 кг, но стал серебряным призером.

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В финальной схватке украинец проиграл Мохаммаду Резе Гераи из Ирана – 1:9.

"Это борьба, бывает все. Наверное, тактически проиграл. Было тяжело, готовился к сопернику, знал его сильные стороны, но пропустил его атаки", — сказал Насибов в эфире "Суспільного".

На старте турнира Насибов победил Фредрика Бьеррехуса из Дании — 5:1. В четвертьфинале одолел вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова.

В полуфинале Насибов победил Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта — 7:6.

Ранее Фокус сообщал, что борец Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады и гарантировал Украине золотую или серебряную медаль. Также борец Жан Беленюк вышел в финал на второй Олимпиаде подряд и поборется за золото.

Кроме того, борчиха Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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