Борець Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо

Український борець програв сутичку за золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Українець Парвіз Насібов, який виступає в греко-римській боротьбі, поступився у фіналі Олімпіади в Токіо в категорії до 67 кг, але став срібним призером.

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У фінальній сутичці українець програв Мухаммадалі Гераеї з Ірану — 1:9.

"Це боротьба, буває все. Напевно, тактично програв. Було важко, готувався до суперника, знав його сильні сторони, але пропустив його атаки", — сказав Насібов в ефірі "Суспільного".

На старті турніру Насібов переміг Фредріка Б'єрхууса з Данії — 5:1. У чвертьфіналі здолав віцечемпіона світу, представника ОКР Артема Суркова.

У півфіналі Насібов переміг Могаммеда Ібрагіма Ель-Саєда з Єгипту — 7:6.

Раніше Фокус повідомляв, що борець Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпіади і гарантував Україні золоту або срібну медаль. Також борець Жан Беленюк вийшов у фінал на другій Олімпіаді поспіль і побореться за золото.

Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.

Збірна України посідає 61 місце із шістьма бронзовими й однією срібною медалями. Як мінімум одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени із 70 країн.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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