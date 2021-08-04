Украинские спортсменки выиграли бронзу в артистическом плавании на Олимпиаде в Токио

Впервые в истории Олимпийских игр Украина завоевала медали в артистическом плавании.

Сегодня на Олимпийских играх в Токио были разыграны медали в соревнованиях дуэтов по артистическому плаванию.

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Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады, показав результат 189,4620.

Отметим, что сегодняшняя бронзовая медаль – это первая в истории Украины олимпийская медаль в этом виде спорта.

Напомним, что в 2017 году Международная федерация плавания переименовала "синхронное плавание" в "артистическое плавание" с целью повышения популярности этого вида спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Артистическое плавание

Дуэты

1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (ОКР) – 195,9079

2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 192,4499

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 189,4620

Ранее Фокус сообщал, что украинский борец Жан Беленюк выиграл первое золото Украины на Олимпиаде в Токио.

Ранее мы сообщали, что украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке он проиграл иранскому борцу Мохаммаду Резе Гераи.

Кроме того, борчиха Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу.

Напомним, днем ранее бронзовую медаль в вольной борьбе завоевала украинка Алла Черкасова, которая одержала победу в схватке с олимпийской чемпионкой 2016 года японкой Сару Досе.

Украина завоевала 1 золото, 2 серебряные медали и 7 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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