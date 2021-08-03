Феерия наших борцов в Токио продолжается: украинка Черкасова выиграла бронзу (видео)

Борчиха в борьбе за бронзу сумела уложить на лопатки представительницу Японии Сару Досе, которая является олимпийской чемпионкой Рио-2016.

Украинская борчиха Алла Черкасова выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио в категории до 68 кг.

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В бронзовом финале украинка положила на лопатки представительницу Японии Сару Досе. Отметим, что японка – олимпийская чемпионка Рио-2016.

В полуфинале Черкасова проиграла чемпионке мира Тамире Менсе-Сток.

Ранее Фокус сообщал, что борец Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады и гарантировал Украине золотую или серебряную медаль. Также борец Жан Беленюк вышел в финал на второй Олимпиаде подряд и поборется за золото.

Кроме того, борчиха Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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