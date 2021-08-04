Українські синхроністки виграли бронзу на Олімпіаді в Токіо

Уперше в історії Олімпійських ігор Україна завоювала медалі в синхронному плаванні.

Сьогодні на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні медалі в змаганнях дуетів із артистичного плавання.

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Українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук стали бронзовими призерками Олімпіади, показавши результат 189,4620.

Відзначимо, що сьогоднішня бронзова медаль — це перша в історії України олімпійська медаль у цьому виді спорту.

Нагадаємо, що в 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала "синхронне плавання" на "артистичне плавання" з метою підвищення популярності цього виду спорту.

Олімпійські ігри-2020

Токіо, Японія

Артистичне плавання

Дуети

1. Світлана Ромашина — Світлана Колесніченко (ОКР) — 195,9079

2. Хуан Сюечень — Сунь Веньянь (Китай) — 192,4499

3. Марта Фєдіна— Анастасія Савчук (Україна) — 189,4620

Раніше Фокус повідомляв, що український борець Жан Беленюк виграв перше золото України на Олімпіаді в Токіо.

Раніше ми повідомляли, що український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мохаммаду Резі Гераї.

Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.

Нагадаємо, днем раніше бронзову медаль у вільній боротьбі завоювала українка Алла Черкасова, яка здобула перемогу в сутичці з олімпійською чемпіонкою 2016 року японкою Сару Досі.

Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 7 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Олімпіада-2020: Китай на 7 медалей випереджає США, Україна виграла шість медалей