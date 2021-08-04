Українські синхроністки виграли бронзу на Олімпіаді в Токіо
Уперше в історії Олімпійських ігор Україна завоювала медалі в синхронному плаванні.
Сьогодні на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні медалі в змаганнях дуетів із артистичного плавання.
Українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук стали бронзовими призерками Олімпіади, показавши результат 189,4620.
Відзначимо, що сьогоднішня бронзова медаль — це перша в історії України олімпійська медаль у цьому виді спорту.
Нагадаємо, що в 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала "синхронне плавання" на "артистичне плавання" з метою підвищення популярності цього виду спорту.
Олімпійські ігри-2020
Токіо, Японія
Артистичне плавання
Дуети
1. Світлана Ромашина — Світлана Колесніченко (ОКР) — 195,9079
2. Хуан Сюечень — Сунь Веньянь (Китай) — 192,4499
3. Марта Фєдіна— Анастасія Савчук (Україна) — 189,4620
Раніше Фокус повідомляв, що український борець Жан Беленюк виграв перше золото України на Олімпіаді в Токіо.
Раніше ми повідомляли, що український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мохаммаду Резі Гераї.
Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.
Нагадаємо, днем раніше бронзову медаль у вільній боротьбі завоювала українка Алла Черкасова, яка здобула перемогу в сутичці з олімпійською чемпіонкою 2016 року японкою Сару Досі.
Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 7 бронзових.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.
Олімпіада-2020: Китай на 7 медалей випереджає США, Україна виграла шість медалей