Беленюк виграв перше золото України на Олімпіаді в Токіо!

Спортсмен-депутат бере медалі на другій Олімпіаді поспіль і вперше в кар'єрі стає олімпійським чемпіоном.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг.

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Беленюк у фіналі впевнено переміг угорця Віктора Лорінца з рахунком 5:1. Українець домінував усю сутичку і не залишив шансів на перемогу представнику з Угорщини.

Зазначимо, що українець провів з угорцем майже 10 сутичок за всю кар'єру і жодного разу йому не поступався.

Після перемоги Жан Беленюк традиційно станцював гопак разом із прапором України.

Зазначимо, що на Олімпіаді в Ріо Беленюк виграв срібну медаль, поступився у фіналі росіянину Давиту Чакветадзе.

На старті турніру Беленюк переміг чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі — 3:1. У чвертьфіналі був сильнішим алжирця Башира Сід Азара. В 1/2 фіналу українець переміг Івана Гуклека із Хорватії — 7:1.

Раніше Фокус повідомляв, що український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мухаммадалі Гераеї.

Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.

Нагадаємо, раніше бронзову медаль у вільній боротьбі завоювала українка Алла Черкасова, яка здобула перемогу в сутичці з олімпійською чемпіонкою 2016 року японкою Сару Досьо.

Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 6 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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