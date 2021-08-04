Беленюк выиграл первое золото Украины на Олимпиаде в Токио!

Спортсмен-депутат берет медали на второй Олимпиаде подряд и впервые в карьере становится олимпийским чемпионом

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг.

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Беленюк в финале уверенно победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. Украинец доминировал всю схватку и не оставил шансов на победу представителю из Венгрии.

Отметим, что украинец провел с венгром порядка 10 схваток за всю карьеру и ни разу ему не уступал.

После победы Жан Беленюк традиционно станцевал гопак вместе с флагом Украины.

Отметим, что на Олимпиаде в Рио Беленюк выиграл серебряную медаль, уступил в финале россиянину Давиту Чакветадзе.

На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1. В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.

Ранее Фокус сообщал, что украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке он проиграл иранскому борцу Мохаммаду Резе Гераи.

Кроме того, борчиха Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу.

Напомним, ранее бронзовую медаль в вольной борьбе завоевала украинка Алла Черкасова, которая одержала победу в схватке с олимпийской чемпионкой 2016 года японкой Сару Досе.

Украина завоевала 1 золото, 2 серебряные медали и 6 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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