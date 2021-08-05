"Мне кажется, что это сон": украинка Людмила Лузан завоевала бронзу на каноэ-одиночке

Украинская спортсменка не будет останавливаться на бронзе. Людмила Лузан с Анастасией Четвериковой будет участвовать в 500-метровой дистанции в каноэ-двойке.

Украинская каноистка Людмила Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции, завоевав бронзовую медаль.

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Спортсменка на дистанции в 200 метров показала результат 47.034 секунды, обойдя на 0.08 секунды польскую спортсменку и чемпионку Европы Дороту Боровскую.

Золотая медаль в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции досталась американской спортсменке Невин Харрисон, а серебро — Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

Женская программа в каноэ-спринте, в которой украинка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль, является дебютной в программе на Олимпийских Играх-2020 в Токио.

Людмила Лузан до сих пор не верит, что ей удалось завоевать бронзовую медаль Олимпиады-2020.

"Честно, мне кажется, что я сплю и это сон. Не могу поверить, столько лет шла к этой медали. Спасибо всем, кто в меня верил, моим тренерам. Это просто невероятно, мы вместе пришли к этой медали", — рассказала украинская спортсменка в комментарии Суспільному.

Украинская каноистка Людмила Лузан не собирается останавливаться на "бронзе" и рассчитывает на еще одну медаль Олимпийских игр в Токио. По словам спортсменки, в скором времени она будет участвовать в "коронной" для нее 500-метровой дистанции в каноэ-двойке, где ей составит компанию украинка Анастасия Четверикова.

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"Конечно, я мечтала победить, но это моя первая Олимпиада и уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. Впереди у меня еще "коронная" дистанция — 500 метров в двойке и я не собираюсь останавливаться. Буду бороться за победу с Анастасией Четвериковой. Но я не могу поверить, что я среди сильнейших в мире. Это просто мечта", — добавила Людмила Лузан в общении с журналистами после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2020.

Ранее Фокус сообщал, что завоевавших "бронзу" на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянами. Диктор в Токио по ошибке назвал бронзовых призерок по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук (Украина) россиянками. После небольшой паузы диктор Олимпиады-2020 все же исправился и произнес: "Украина".

Также Фокус рассказывал, что Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. Противником Беленюка был венгр Виктор Лоринц, которого украинский спортсмен победил со счетом 5:1.