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Спорт Олімпіада в Токіо 2020

Олімпіади-2020: підсумки виступів українських спортсменів в Токіо (фото)

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Жан Беленюк, Жан Беленюк Олімпіада, перемога Жана Беленюка в Токіо
Жан Беленюк

На Олімпійські ігри 2020 в Токіо Україна делегувала 158 спортсменів. Це найменша кількість атлетів за всю історію нашої країни на Олімпіадах.

На Олімпіаді-2020 року, яка проходила в Японії, Україна змогла завоювати 19 медалей.

У неділю, 8 серпня, в Токіо проходить офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор 2020.

За підсумками XXXII літніх Олімпійських ігор збірна України змогла завоювати 19 медалей, посівши 44 місце в загальнокомандному рейтингу.

У заключний день Олімпіади-2020 українські спортсмени боролися за медалі у трьох дисциплінах. Олена Старикова вийшла в півфінал велотреку, в командному фіналі з художньої гімнастики змагалися українські представниці, а в чоловічому марафоні — Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Ситковский.

Єдину срібну медаль в останній день Олімпійських ігор 2020 в Токіо завоювала велогонщиця Олена Старикова.

Як повідомляє НОК, в Токіо Україна істотно перевершила результат Ріо-де-Жанейро 2016, коли наша збірна завоювала 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних і 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена великою кількістю атлетів (206).

Українські медалісти XXXII літніх Олімпійських ігор

Золото

  • Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг);

Срібло

  • Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)
  • Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)
  • Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)
  • Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)
  • Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)
  • Олена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

Бронза

  • Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)
  • Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)
  • Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)
  • Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)
  • Еліна Світоліна (теніс)
  • Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)
  • Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)
  • Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)
  • Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)
  • Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)
  • Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)
  • Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)

У Національному олімпійському комітеті також нагадали, що Україна делегувала на Олімпіаду-2020 158 спортсменів — найменшу кількість атлетів за всю історію країни. Після оголошення складу кількість українських атлетів скоротилася — тенісистка Марта Костюк отримала травму, а в Токіо не вирушили Ігор Главан (дискваліфікація), а також Юлія Єлістратова, Наталя Пироженко-Чорномаз, Михайло Гаврилюк і Назар Коваленко.

Олімпіада-2020 року, Олімпійські ігри 2020 в Токіо, результати Олімпіади-2020
Командний залік на Олімпіади-2020

Раніше Фокус розповідав, що Україна виграла чотири медалі в передостанній день Олімпіади-2020. За день до завершення Олімпіади в Токіо збірна України збільшила свій медальний багаж на дві срібних та дві бронзові медалі.

Також Фокус повідомляв, що українська легкоатлетка розплакалася в прямому ефірі через відсутність тренера на Олімпіаді. Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко почала плакати, коментуючи на флеш-інтерв'ю результат свого виступу на Олімпіаді в Токіо. За підсумками змагань українка посіла 5 місце, але вважає, що могла виступити краще, якби на Олімпіаді в Токіо дозволили бути присутнім її тренеру.