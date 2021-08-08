Олімпіади-2020: підсумки виступів українських спортсменів в Токіо (фото)
На Олімпійські ігри 2020 в Токіо Україна делегувала 158 спортсменів. Це найменша кількість атлетів за всю історію нашої країни на Олімпіадах.
На Олімпіаді-2020 року, яка проходила в Японії, Україна змогла завоювати 19 медалей.
У неділю, 8 серпня, в Токіо проходить офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор 2020.
За підсумками XXXII літніх Олімпійських ігор збірна України змогла завоювати 19 медалей, посівши 44 місце в загальнокомандному рейтингу.
У заключний день Олімпіади-2020 українські спортсмени боролися за медалі у трьох дисциплінах. Олена Старикова вийшла в півфінал велотреку, в командному фіналі з художньої гімнастики змагалися українські представниці, а в чоловічому марафоні — Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Ситковский.
Єдину срібну медаль в останній день Олімпійських ігор 2020 в Токіо завоювала велогонщиця Олена Старикова.
Як повідомляє НОК, в Токіо Україна істотно перевершила результат Ріо-де-Жанейро 2016, коли наша збірна завоювала 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних і 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена великою кількістю атлетів (206).
Українські медалісти XXXII літніх Олімпійських ігор
Золото
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг);
Срібло
- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)
- Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Олена Старикова (велоспорт-трек, спринт)
Бронза
- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)
- Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)
- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)
- Еліна Світоліна (теніс)
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)
- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)
- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)
У Національному олімпійському комітеті також нагадали, що Україна делегувала на Олімпіаду-2020 158 спортсменів — найменшу кількість атлетів за всю історію країни. Після оголошення складу кількість українських атлетів скоротилася — тенісистка Марта Костюк отримала травму, а в Токіо не вирушили Ігор Главан (дискваліфікація), а також Юлія Єлістратова, Наталя Пироженко-Чорномаз, Михайло Гаврилюк і Назар Коваленко.
Раніше Фокус розповідав, що Україна виграла чотири медалі в передостанній день Олімпіади-2020. За день до завершення Олімпіади в Токіо збірна України збільшила свій медальний багаж на дві срібних та дві бронзові медалі.
Також Фокус повідомляв, що українська легкоатлетка розплакалася в прямому ефірі через відсутність тренера на Олімпіаді. Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко почала плакати, коментуючи на флеш-інтерв'ю результат свого виступу на Олімпіаді в Токіо. За підсумками змагань українка посіла 5 місце, але вважає, що могла виступити краще, якби на Олімпіаді в Токіо дозволили бути присутнім її тренеру.