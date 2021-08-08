Олімпіади-2020: підсумки виступів українських спортсменів в Токіо (фото)

На Олімпійські ігри 2020 в Токіо Україна делегувала 158 спортсменів. Це найменша кількість атлетів за всю історію нашої країни на Олімпіадах.

На Олімпіаді-2020 року, яка проходила в Японії, Україна змогла завоювати 19 медалей.

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У неділю, 8 серпня, в Токіо проходить офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор 2020.

За підсумками XXXII літніх Олімпійських ігор збірна України змогла завоювати 19 медалей, посівши 44 місце в загальнокомандному рейтингу.

У заключний день Олімпіади-2020 українські спортсмени боролися за медалі у трьох дисциплінах. Олена Старикова вийшла в півфінал велотреку, в командному фіналі з художньої гімнастики змагалися українські представниці, а в чоловічому марафоні — Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Ситковский.

Єдину срібну медаль в останній день Олімпійських ігор 2020 в Токіо завоювала велогонщиця Олена Старикова.

Як повідомляє НОК, в Токіо Україна істотно перевершила результат Ріо-де-Жанейро 2016, коли наша збірна завоювала 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних і 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена великою кількістю атлетів (206).

Українські медалісти XXXII літніх Олімпійських ігор

Золото

Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг);

Срібло

Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)

Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)

Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Олена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

Бронза

Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)

Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)

Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)

Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)

Еліна Світоліна (теніс)

Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)

Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)

Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)

Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)

Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)

Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)

У Національному олімпійському комітеті також нагадали, що Україна делегувала на Олімпіаду-2020 158 спортсменів — найменшу кількість атлетів за всю історію країни. Після оголошення складу кількість українських атлетів скоротилася — тенісистка Марта Костюк отримала травму, а в Токіо не вирушили Ігор Главан (дискваліфікація), а також Юлія Єлістратова, Наталя Пироженко-Чорномаз, Михайло Гаврилюк і Назар Коваленко.

[ + – ] Командний залік на Олімпіади-2020

Раніше Фокус розповідав, що Україна виграла чотири медалі в передостанній день Олімпіади-2020. За день до завершення Олімпіади в Токіо збірна України збільшила свій медальний багаж на дві срібних та дві бронзові медалі.

Також Фокус повідомляв, що українська легкоатлетка розплакалася в прямому ефірі через відсутність тренера на Олімпіаді. Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко почала плакати, коментуючи на флеш-інтерв'ю результат свого виступу на Олімпіаді в Токіо. За підсумками змагань українка посіла 5 місце, але вважає, що могла виступити краще, якби на Олімпіаді в Токіо дозволили бути присутнім її тренеру.