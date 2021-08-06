Українська легкоатлетка розплакалася в прямому ефірі через відсутність тренера на Олімпіаді (відео)

На Олімпіаді в Токіо стався скандал усередині Олімпійської збірної України.

Українська стрибунка із жердиною Марина Килипко розплакалася, коментуючи на флеш-інтерв'ю свій результат на Олімпіаді в Токіо.

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"Підготовка йшла добре, але єдине, я вважаю, повинен бути тренер. Тому що це стрибки із жердиною. Чому тут немає тренера, я так ні від кого і не чула. Мене годували сніданками, але зрештою мого тренера на Олімпіаді немає. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію. Мені ніхто нічого не пояснив", — сказала Килипко в ефірі телеканалу "UA:Перший".

Українка посіла 5-е місце у фіналі, але могла виступити краще, якби на Олімпіаді дозволили бути присутнім її тренеру.

"Я стала п'ятою, але могла стрибнути краще. Усе залежне від себе я зробила. Це технічний вид спорту. Я не знаю, що ще сказати. Ти вбиваєш себе, тренуєшся стільки років, а потім опиняєшся в секторі одна. Сьогодні я вийшла на розминку, а на трибуні жодної душі з України. У всіх тренери сидять, хоч якась підтримка, а я одна. Мені потрібна була підтримка мого тренера. Дуже важко бути одній", — додала Килипко.

Раніше Фокус повідомляв, що український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо і побореться за золото.

Також Фокус розповідав, що Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо.

Наразі Україна завоювала 1 золото, 3 срібні медалі та 9 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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