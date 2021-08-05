Український боксер Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо та побореться за золото

Українець гарантував, як мінімум, ще одне срібло для національної збірної на Олімпіаді в Токіо.

Український боксер Олександр Хижняк переміг у півфіналі та виступить у фіналі олімпійського боксерського турніру в Токіо у ваговій категорії до 75 кг.

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У півфіналі українець переміг філіппінця Еуміра Марсіаля роздільним рішенням суддів — 3:2. Відзначимо, що Марсіаль був непростим суперником, це срібний призер чемпіонату світу 2019 року.

У фіналі наш боксер проведе бій із Ебертом Соузою з Бразилії. Фінал відбудеться 7 серпня.

Таким чином Хижняк забезпечив для України, як мінімум, срібло, але побореться ще й за золото на Олімпіаді.

В 1/4 Хижняк переміг Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки роздільним рішенням суддів — 4:1.

Раніше Фокус повідомляв, що українських синхроністок, які завоювали "бронзу" на Олімпіаді, переплутали з росіянками. Диктор у Токіо помилково назвав бронзових призерок з артистичного плавання Марту Фєдіну та Анастасію Савчук (Україна) росіянками. Після невеликої паузи диктор Олімпіади-2020 все ж виправився та сказав: "Україна".

Також Фокус розповідав, що Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. Противником Беленюка був угорець Віктор Лорінца, якого український спортсмен переміг з рахунком 5:1.

До цього український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мохаммаду Резі Гераї.

Наразі Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 9 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.