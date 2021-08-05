Украинский боксер Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио и поборется за золото

Украинец гарантировал, как минимум, еще одно серебро для национальной сборной на Олимпиаде в Токио.

Украинский боксер Александр Хижняк победил в полуфинале и выступит в финале олимпийского боксерского турнира в Токио в весовой категории до 75 кг.

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В полуфинале украинец победил филиппинца Эумира Марсьяле раздельным решением судей – 3:2. Отметим, что Марсьяль был непростым соперником, это серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

В финале наш боксер проведет бой с Эбертом Соузой из Бразилии. Финал состоится 7 августа.

Таким образом, Хижняк обеспечил для Украины, как минимум, серебро, но поборется еще и за золото на Олимпиаде.

В 1/4 Хижняк победил Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики раздельным решением судей – 4:1.

Ранее Фокус сообщал, что завоевавших "бронзу" на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянами. Диктор в Токио по ошибке назвал бронзовых призерок по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук (Украина) россиянками. После небольшой паузы диктор Олимпиады-2020 все же исправился и произнес: "Украина".

Также Фокус рассказывал, что Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. Противником Беленюка был венгр Виктор Лоринц, которого украинский спортсмен победил со счетом 5:1.

До этого украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке он проиграл иранскому борцу Мохаммаду Резе Гераи.

На данный момент Украина завоевала 1 золото, 2 серебряные медали и 9 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.