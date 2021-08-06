Украинская легкоатлетка расплакалась в прямом эфире из-за отсутствия тренера на Олимпиаде (видео)

На Олимпиаде в Токио случился скандал внутри Олимпийской сборной Украины.

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко расплакалась, комментируя на флеш-интервью свой результат на Олимпиаде в Токио.

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"Подготовка шла хорошо, но единственное, я считаю, должен быть тренер. Потому что это прыжки с шестом. Почему здесь нету тренера, я так ни от кого и не слышала. Меня кормили завтраками, но в итоге моего тренера на Олимпиаде нет. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. Мне никто ничего не объяснил", – сказала Килипко в эфире телеканала "UA: Перший".

Украинка заняла 5-е место в финале, но могла выступить лучше, если бы на Олимпиаде разрешили присутствовать ее тренеру.

"Я стала пятой, но могла прыгнуть лучше. Все зависящее от себя я сделала. Это технический вид спорта. Я не знаю, что еще сказать. Ты убиваешь себя, тренируешься столько лет, а потом оказываешься в секторе одна. Сегодня я вышла на разминку, а на трибуне ни одной души из Украины. У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна. Мне нужна была поддержка моего тренера. Очень тяжело быть одной", – добавила Килипко.

Ранее Фокус сообщал, что украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио и поборется за золото.

Также Фокус рассказывал, что Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио.

На данный момент Украина завоевала 1 золото, 3 серебряные медали и 9 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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