Велосипедистка Старикова завоювала "срібло" на Олімпіаді в Токіо

В українок це третя медаль за роки української незалежності, однак такого роду медаль — перша.

Представниця України Олена Старикова принесла Україні дев'ятнадцяту нагороду у вигляді срібла у спринті. Дівчина обійшла титулованих суперниць, а в фіналі зустрілася зі спортсменкою з Канади Келсі Мітчелл. Це друге срібло в історії вітчизняного велотреку, як повідомляє Національний олімпійський комітет.

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В українок це третя медаль за роки української незалежності, однак такого роду медаль — перша.

Так, у 2000 році Ірина Янович в австралійському Сіднеї отримувала бронзу. Її подвиг повторила в Пекіні в 2008 році Леся Калитовська — в індивідуальній гонці переслідування на 3 км.

Як повідомлялося раніше, на Олімпійських іграх в Токіо тривають змагання в особистому багатоборстві у художній гімнастиці. Олімпійська збірна України продовжує боротьбу за медалі на Олімпіаді в Токіо.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україна на цих змаганнях представляють 157 спортсменів в 25 видах спорту.