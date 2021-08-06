Українські гімнастки вийшли до фіналу багатоборства на Олімпіаді в Токіо (фото)

Олімпійська збірна України продовжує боротьбу за медалі на Олімпіаді в Токіо.

На Олімпійських іграх у Токіо тривають змагання в особистому багатоборстві у художній гімнастиці.

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За підсумками кваліфікації обидві українки Вікторія Онопрієнко і Христина Погранична вийшли у фінал.

Вікторія порадувала вболівальників стабільним виступом у кваліфікації та отримала хороші оцінки за компонент виступу з булавами і стрічкою.

Онопрієнко набрала 95,450 балів і стала 9-ю, Христина Погранична — 93,100 балів і стала 10-ю.

Зазначимо, що у фінал вийшли 10 найкращих гімнасток. Він відбудеться в Токіо завтра, 7 серпня. Початок змагань — о 09:20 за київським часом.

Олімпіада-2020

Художня гімнастика

Індивідуальне багатоборство

Кваліфікація

1. Діна Аверіна (ОКР) — 106,300 балів.

2. Аріна Аверіна (ОКР) — 106,175.

3. Ліной Ашрам (Ізраїль) — 103,100.

…

9. Вікторія Онопрієнко (Україна) — 95,450.

10. Христина Погранична (Україна) — 93,100.

Раніше Фокус розповідав, що українська легкоатлетка розплакалася в прямому ефірі через відсутність тренера на Олімпіаді.

Фокус також повідомляв, що український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо і побореться за золото.

Перше золото України на Олімпійських іграх у Токіо приніс борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який переміг у фіналі вагової категорії до 87 кілограмів.

Наразі Україна завоювала 13 нагород на Олімпіаді в Токіо: 1 золото, 3 срібні медалі та 9 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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