Украинские гимнастки вышли в финал многоборья на Олимпиаде в Токио (фото)

Олимпийская сборная Украины продолжает борьбу за медали на Олимпиаде в Токио.

На Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования в личном многоборье в художественной гимнастике.

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По итогам квалификации обе украинки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная вышли в финал.

Виктория порадовала болельщиков стабильным выступлением в квалификации и получила хорошие оценки за компонент выступления с булавами и лентой.

Оноприенко набрала 95,450 балла и стала 9-й, Кристина Пограничная – 93,100 балла и стала 10-й.

Отметим, что в финал вышли 10 лучших гимнасток. Он состоится в Токио завтра, 7 августа. Начало соревнований – в 9:20 по киевскому времени.

Олимпиада-2020

Художественная гимнастика

Личное многоборье

Квалификация

1. Дина Аверина (ОКР) – 106,300 балла

2. Арина Аверина (ОКР) – 106,175

3. Линой Ашрам (Израиль) – 103,100

…

9. Виктория Оноприенко (Украина) – 95,450

10. Кристина Пограничная (Украина) – 93,100

Ранее Фокус рассказывал, что украинская легкоатлетка расплакалась в прямом эфире из-за отсутствия тренера на Олимпиаде.

Фокус также сообщал, что украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио и поборется за золото.

Первое золото Украины на Олимпийских играх в Токио принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который победил в финале весовой категории до 87 килограмм.

На данный момент Украина завоевала 13 наград на Олимпиаде в Токио: 1 золото, 3 серебряные медали и 9 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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