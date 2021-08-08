Велосипедистка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио

У украинок это третья медаль за годы украинской независимости, однако такого рода медаль — первая.

Представительница Украины Елена Старикова принесла Украине девятнадцатую награду в виде серебра в спринте. Девушка обошла титулованных соперниц, а в финале встретилась со спортсменкой из Канады Кэлси Митчелл. Это второе серебро в истории отечественного велотрека, как сообщает Национальный олимпийский комитет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

У украинок это третья медаль за годы украинской независимости, однако такого рода медаль — первая.

Так, в 2000 году Ирина Янович в австралийском Сиднее получала бронзу. Ее подвиг повторила в Пекине в 2008 году Леся Калитовская — в индивидуальной гонке преследования на 3 км.

Как сообщалось ранее, на Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования в личном многоборье в художественной гимнастике. Олимпийская сборная Украины продолжает борьбу за медали на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.