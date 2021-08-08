Магучих поздравила россиянку с победой в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио (фото)

Объятия двух конкуренток понравились не всем. В соцсетях вспомнили, что Ярослава Магучих — сержант ВСУ, а Мария Ласицкене — капитан вооруженных сил РФ.

Украинская спортсменка и младший сержант ВСУ Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио поздравила с победой свою соперницу, российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене.

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Девушки обняли и укутали друг друга в флаги — у Ярославы был украинский флаг, а у Марии Ласицкене — флаг Олимпийского комитета России. Российским спортсменам запрещено выступать под флагами РФ до конца 2022 года из-за допинговых скандалов.

На соревновании по прыжкам в высоту на Олимпиаде 2020 Ярослава Магучих осилила 2.00 м и получила за это бронзовую медаль. Марии Ласицкене удалось прыгнуть на 2.04 м и занять первое место.

Объятия двух соперниц Магучих и Ласицкене понравились не всем. В комментариях на странице спортсменки разразился настоящий бунт.

Некоторые комментаторы поддержали спортсменку и отметили, что Магучих — настоящая патриотка, поскольку прославяет Украину своими победами.

Одним из первых отреагировал Сергей Стерненко, экс-лидер одесского "Правого сектора".

"Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене — доверенное лицо Путина", — написал националист у себя в соцсетях и выложил видео-блог на эту тему.

Мария Ласицкене действительно является капитаном вооруженных сил РФ. Такое звание ей присвоил министр обороны РФ Сергей Шойгу за высокие достижения в спорте. В 2018 году спортсменка была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В список доверенных лиц вошли и другие спортсмены, такие как Елена Исинбаева и Александр Поветкин, а также другие известные в России личности — Леонид Якубович, Александр Масляков, Лев Лещенко и так далее.

Как отмечают российские СМИ, Ласицкене не была замечена за критикой Путина, однако спортивных чиновников критиковала регулярно. "Все прекрасно знают, что я россиянка. Мы уже немного устали от разговоров наших чиновников о том, что вот-вот все наладится. У них-то ничего и не менялось, а мы все еще вне стартов. Поэтому мне хочется просто прыгать и ни о чем больше не думать", — говорила спортсменка о выступлениях под нейтральным флагом.

Напомним, в интервью Фокусу незадолго до Олимпиады Ярослава Магучих тепло отзывалась о Марии Ласицкене. Спортсменка заявила, что расстроилась, когда узнала, что конкурентка из РФ получила травму, "ведь на соревновании веселее, когда есть хорошая конкуренция, есть драйв". Но главным конкурентом прыгунья считает, в первую очередь, планку.