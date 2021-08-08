Магучіх привітала росіянку з перемогою в стрибках у висоту на Олімпіаді в Токіо (фото)

Обійми двох конкуренток сподобалися не всім. У соцмережах згадали, що Ярослава Магучіх — сержант ЗСУ, а Марія Ласіцкене — капітан збройних сил РФ.

Українська спортсменка і молодший сержант ЗСУ Ярослава Магучіх на Олімпіаді в Токіо привітала з перемогою свою суперницю, російську стрибунку у висоту Марію Ласіцкене.

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Дівчата обнялися і закутали один одного в прапори — у Ярослави був український прапор, а у Марії Ласіцкене — прапор Олімпійського комітету Росії. Російським спортсменам заборонено виступати під прапорами РФ до кінця 2022 року через допінгові скандали.

На змаганні зі стрибків у висоту на Олімпіаді 2020 Ярослава Магучіх подужала 2.00 м і отримала за це бронзову медаль. Марії Ласіцкене вдалося стрибнути на 2.04 м і посісти перше місце.

Обійми двох суперниць Магучіх і Ласіцкене сподобалися не всім. У коментарях на сторінці спортсменки вибухнув справжній бунт.

Деякі коментатори підтримали спортсменку і відзначили, що Магучіх — справжня патріотка, оскільки прославяє Україну своїми перемогами.

Одним з перших відреагував Сергій Стерненко, екс-лідер одеського "Правого сектора".

"Молодший сержант ВСУ Ярослава Магучіх обіймалася з капітаном збройних сил країни-агресора РФ Марією Ласіцкене. Колеги Марії вбивають колег Ярослави, але її, схоже, це не турбує. Так само як не турбує той факт, що Ласіцкене — довірена особа Путіна", — написав націоналіст у себе в соцмережах і виклав відео-блог на цю тему.

Марія Ласіцкене дійсно є капітаном збройних сил РФ. Таке звання їй присвоїв міністр оборони РФ Сергій Шойгу за високі досягнення в спорті. У 2018 році спортсменка була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах. У список довірених осіб увійшли і інші спортсмени, такі як Олена Ісінбаєва та Олександр Повєткін, а також інші відомі в Росії особистості — Леонід Якубович, Олександр Масляков, Лев Лещенко і так далі.

Як відзначають російські ЗМІ, Ласіцкене не була помічена за критикою Путіна, однак спортивних чиновників критикувала регулярно. "Всі чудово знають, що я росіянка. Ми вже трохи втомилися від розмов наших чиновників про те, що ось-ось все налагодиться. У них-то нічого й не змінювалося, а ми все ще поза стартів. Тому мені хочеться просто стрибати і ні про що більше не думати ", — говорила спортсменка про виступи під нейтральним прапором.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу незадовго до Олімпіади Ярослава Магучіх тепло відгукувалася про Марію Ласіцкене. Спортсменка заявила, що засмутилася, коли дізналася, що конкурентка з РФ отримала травму, "адже на змаганні веселіше, коли є хороша конкуренція, є драйв". Але головним конкурентом стрибунка вважає, в першу чергу, планку.