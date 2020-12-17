Российским спортсменам запретили выступать под государственным флагом до конца 2022 года

На соревнованиях, включая Олимпиаду в Токио и Чемпионат мира по футболу, не будет звучать российский гимн.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в четверг, 17 декабря, запретил российским спортсменам выступать под государственным флагом РФ на международных соревнованиях до декабря 2022 года.

Об этом говорится в официальном решении CAS.

Такое решение вынесено по результатам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по допинговым нарушениям.

На форме российских спортсменов до указанного срока не должно быть изображения российского флага или других национальных эмблем и символов РФ. При этом сама форма может быть в цветах государственного флага России.

Также на соревнованиях не будет звучать российский гимн.

Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 млн 270 тыс. долларов США в качестве компенсации расходов и издержек, понесенных при расследовании подлинности данных, полученных из московской лаборатории.

При этом запрет, не распространяется на российских болельщиков. На трибунах они могут использовать флаг РФ.

В то же время, согласно решению суда, Россия не может претендовать на проведения у себя Олимпийских или Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира на протяжении двух лет.

Напомним, в декабре 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года.

Такие санкции против были России связаны с тем, что после частичного восстановления статуса российского антидопингового агентства РФ должна была передать WADA данные Московской антидопинговой лаборатории с пробами российских спортсменов.

РУСАДА сделала это, но эксперты WADA обнаружили, что кто-то несанкционированно внес серьезные изменения в ней. Доступ к ней был лишь у высших спортивных чиновников РФ.