Міноборони "викликало на килим" Магучіх після обіймання з росіянкою Ласіцкене

Спортсменка Ярослава Магучіх після повернення з Токіо зустрінеться з заступником голови Міноборони, щоб обговорити привітання росіянки Марії Ласіцкене.

У Міністерстві оборони України відреагували на поведінку молодшого сержанта ЗСУ Ярослави Магучіх на Олімпіаді-2020 року, коли вона привітала з перемогою росіянку Марію Ласіцкене. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Заступник голови Міноборони підтвердила, що легкоатлетка Ярослава Магучіх є молодшим сержантом ЗСУ, а до складу олімпійської збірної України увійшло 60 армійських спортсменів.

За словами Ганни Маляр, українські спортсмени повинні розуміти, що в Україні триває війна, яка накладає на них "певні обмеження і відповідальність".

"Вірне дотримання спортивних традицій, наприклад — фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони стають призерами, відразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто, необережне поводження наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога", — продовжила заступник голови Міноборони України.

Ганна Маляр закликала українців припинити цькування легкоатлетки Ярослави Магучіх, яка завоювала на Олімпіаді-2020 в Токіо бронзову медаль, до тих пір, поки спортсменка не пояснить свою поведінку з росіянкою Марією Ласіцкене, яка є чинним капітаном ЗС РФ.

Підсумовуючи, заступник міністра оборони зазначила, що зараз Ярослава Магучіх знаходиться в Токіо, а по поверненню — запланована зустріч, про результати якої буде повідомлено додатково.

Раніше Фокус повідомляв, що українка Ярослава Магучіх вляпалася в скандал на Олімпіади-2020. Українська легкоатлетка після бронзової медалі привітала росіянку Марію Ласіцкене з "золотом" в Токіо, і загорнула її в український прапор. У соцмережах розкритикували дії Магучіх, оскільки Марія Ласіцкене — діючий капітан Збройних сил Росії.

Також Фокус публікував підсумки виступів українських спортсменів на Олімпіаді-2020 на Токіо. За підсумками XXXII літніх Олімпійських ігор збірна України змогла завоювати 19 медалей, посівши 44 місце в загальнокомандному рейтингу.