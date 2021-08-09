"Это позор": пропагандист Соловьев предложил украинке Магучих переехать в Россию

Легкоатлетка Ярослава Магучих может продолжить свою профессиональную карьеру на территории РФ после "травли" в социальных сетях.

Пропагандист Владимир Соловьев отреагировал на обнимания украинской спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио и предложил ей переехать в Россию. Об этом пишет издание URА.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Российский телеведущий назвал "позором" решение Министерства обороны Украины "вызвать на ковер" Ярославу Магучих после того, как она поздравила с победой в Токио легкоатлетку Марию Ласицкене, которая является действующим капитаном Вооруженных сил РФ.

По словам Владимира Соловьева, украинка Ярослава Магучих может переехать в Россию и продолжить там свою спортивную карьеру.

"В Украине сейчас может быть все что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России", — заявил пропагандист в общении с журналистами.

Владимир Соловьев утверждает, что легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, "показала пример разумного, доброго и уважительного отношения российских и украинских спортсменов друг к другу".

"Та истерия, которую подхватило министерство обороны Украины вслед за публикацией известного нациста Стерненко (экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко — ред.) — это позор", — добавил пропагандист в комментарии изданию URA.

Ранее Фокус сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поздравила россиянку Марию Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио. Спортсменка обняла и укутала российскую спортсменку в украинский флаг, что спровоцировало скандал в соцсетях. Мария Ласицкене является действующим офицером Вооруженных сил РФ, а Ярослава Магучих — младший сержант ВСУ.

Минобороны Украины отреагировало на скандал и вызвало "на ковер" Ярославу Магучих по возвращению из Токио. В силовом ведомстве подтвердили, что легкоатлетка является младшим сержантом ВСУ, а замминистра обороны Анна Маляр ожидает объяснений от Ярославы Магучих.

Позже Фокус рассказывал, что призер Олимпиады Горуна заступился за Магучих. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна призвал "отстать от спортсменов", а объятия Ярославы Магучих с российской участницей Олимпиады, являющейся капитаном ВС РФ, назвал частью спортивного ремесла.