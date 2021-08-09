"Спорт, мать вашу, вне политики": призер Олимпиады Горуна заступился за Магучих

Каратист призвал "отстать от спортсменов", а объятия украинки с российской участницей Олимпиады назвал частью спортивного ремесла

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая после соревнований обнялась с представительницей России Марией Ласицкене. По словам спортсмена, фотография, которая вызвала скандал в соцсетях, не несет в себе "зрады". Об этом Горуна написал в своем Facebook в воскресенье, 8 августа.

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"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей е##ной политикой. Спорстмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом это его часть", — считает спортсмен.

Он также выразил мнение, что в совместной фотографии Магучих с Ласицкене нет "зрады", а пьедестал это "место уважения", которое на короткий момент сводит нескольких успешных спортсменов благодаря их работе над собой и успешным выступлениям на соревнованиях.

"Их (Магучих и Ласицкене — ред.) свел спорт, жизнь. Люди подружились из-за конкуренции и одинаково тяжелой работы над собой, из-за уважения к труду друг друга. Какое это имеет отношение к международной политике? Грузите спортсмена за его политические проявления, но от###итесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей" — призвал каратист.

По словам Горуны, Олимпиада доказывает всем, что "спорт вне политики", а в комментариях критикующих поступок Магучих гораздо больше "зрады". Также каратист заявил, что именно критики легкоатлетки дают выдуманному предательству с ее стороны реальную жизнь.

"Если спорт — это политика, то и образование — политика, инженерия — политика, медицина — политика, искусство — политика. Вся наша жизнь, с таким подходом, это политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте политику во все подряд", — резюмировал Горуна.

Отметим, что Станислав Горуна является депутатом Львовского городского совета от партии "Самопомощь". 6 августа, за два дня до официальной церемонии закрытия Олимпиады, спортсмен принес Украине "бронзу", уступив золотую награду итальянскому атлету.

На следующий день легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "бронзу" Олимпийский игр в прыжках в высоту. "Золото" выиграла россиянка Мария Ласицкене. Позже в сети появились совместные фотографии довольных спортсменок, обнимающих друг друга. Снимки вызвали негодование среди некоторых пользователей социальных сетей. В частности, они обвиняли украинку в отсутствии гражданской позиции и пособничестве стране-агрессору — в том числе и потому, что Магучих является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене имеет звание капитана вооруженных сил РФ.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр после скандала анонсировала встречу с Магучих и призвала общественность прекратить травлю спортсменки, пока она не объяснит свое поведение.

Примечательно, что в интервью Фокусу незадолго до Олимпиады Ярослава Магучих тепло отзывалась о Марии Ласицкене. Спортсменка заявила, что расстроилась, когда узнала, что конкурентка из РФ получила травму, "ведь на соревновании веселее, когда есть хорошая конкуренция, есть драйв".