"Спорт, мать вашу, поза політикою": призер Олімпіади Горуна заступився за Магучіх

Каратист закликав "відстати від спортсменів", а обійми українки з російською учасницею Олімпіади назвав частиною спортивного ремесла.

Український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Станіслав Горуна заступився за українську легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка після змагань обнялась із представницею Росії Марією Ласіцкене. За словами спортсмена, фотографія, яка викликала скандал у соцмережах, не несе в собі "зради". Про це Горуна написав у своєму Facebook у неділю, 8 серпня.

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"Спорт, мать вашу, поза політикою !!! Спорт це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашої е ## ної політикою. Спорстмени займаються своїм ремеслом. Фотографія на п'єдесталі з суперником або другом це його частина", — вважає спортсмен.

Він також висловив думку, що в спільній фотографії Магучіх з Ласіцкене немає "зради", а п'єдестал це "місце поваги", яке на короткий момент зводить декількох успішних спортсменів завдяки їхній роботі над собою та успішному виступу на змаганнях.

"Їх (Магучіх і Ласіцкене — ред.) звів спорт, життя. Люди подружилися через конкуренцію і однаково важку роботу над собою, через повагу до праці один одного. Яке це має відношення до міжнародної політики?

Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей", — закликав каратист.

За словами Горуна, Олімпіада доводить усім, що "спорт поза політикою", а в коментарях критиків вчинку Магучіх набагато більше "зради". Також каратист заявив, що саме критики легкоатлетки дають вигаданій зраді з її боку реальне життя.

"Якщо спорт — це політика, то і освіта — політика, інженерія — політика, медицина — політика, мистецтво — політика. Все наше життя, з таким підходом, це політика. Ідіотська підміна понять. Залиште політику державним діячам, і не вплітайте політику у все підряд", — резюмував Горуна.

Відзначимо, що Станіслав Горуна — депутат Львівської міської ради від партії "Самопоміч". 6 серпня, за два дні до офіційної церемонії закриття Олімпіади, спортсмен приніс Україні "бронзу", поступившись золотою нагородою італійському атлету.

На наступний день легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала "бронзу" Олімпійських ігор у стрибках у висоту. "Золото" виграла росіянка Марія Ласіцкене. Пізніше в мережі з'явилися спільні фотографії задоволених спортсменок, які обіймаються. Знімки викликали обурення серед деяких користувачів соціальних мереж. Зокрема вони звинувачували українку в відсутності громадянської позиції та пособництві країні-агресору — у тому числі й тому, що Магучіх є молодшим сержантом Збройних сил України, а Ласіцкене має звання капітана збройних сил РФ.

У свою чергу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр після скандалу анонсувала зустріч із Магучіх і закликала громадськість припинити цькування спортсменки, поки вона не пояснить свою поведінку.

Примітно, що в інтерв'ю Фокусу незадовго до Олімпіади Ярослава Магучіх тепло відгукувалася про Марію Ласіцкене. Спортсменка заявила, що засмутилася, коли дізналася, що конкурентка з РФ отримала травму, "адже на змаганні веселіше, коли є хороша конкуренція, є драйв".