Каратист Горуна завоював десяту бронзу України на Олімпіаді в Токіо

Українець додав у скарбничку олімпійської збірної десяту бронзову медаль у Токіо.

На Олімпіаді в Токіо завершилися змагання з карате в категорії до 75 кілограмів.

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Український спортсмен Станіслав Горуна поступився в півфіналі Олімпіади італійцеві Луїджі Бузі з рахунком 0:3.

Програючи 0:1, Станіслав Горуна спробував перехопити ініціативу, але пропустив контратаку італійця. У підсумку досвідчений опонент довів зустріч до остаточної перемоги.

Таким чином, Горуна автоматично став бронзовим призером Олімпіади після поразки в півфіналі, а Буза битиметься за золото у фіналі змагань.

Зазначимо, що італієць — дворазовий чемпіон світу (у 2006 і 2012 році) і п'ятикратний чемпіон Європи (2007, 2012 2014 2017 і 2019 років)

Українець Горуна успішно пройшов кваліфікаційну групу і посів у ній друге місце, здобувши дві перемоги, один поєдинок завершивши внічию і зазнавши однієї поразки.

Нагадаємо, що першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо для України виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який переміг у фіналі вагової категорії до 87 кілограмів, а після цього запам'ятався тим, що станцював гопак.

З урахуванням сьогоднішньої нагороди Горуни, українці на Олімпіаді виграли 14 медалей: нашим спортсменам вдалося виграти 1 золото, 3 срібні медалі і 10 бронзових.

Олімпійські ігри в Токіо добігають кінця: вони почалися 23 липня і завершаться 8 серпня. Усього Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Днем раніше успіху в карате куміте, у ваговій категорії до 55 кілограмів, досягла українська каратистка Анжеліка Терлюга. 29-річна спортсменка дійшла до фіналу, у якому програла представниці Болгарії Івет Горановій.