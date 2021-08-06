Каратист Горуна завоевал десятую бронзу Украины на Олимпиаде

В полуфинале украинский спортсмен уступил двукратному чемпиону мира и пятикратному чемпиону Европы итальянцу Луиджи Бузе.

Украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. Соревнования проводились в категории до 75 килограмм. Наш спортсмен уступил в полуфинале итальянцу Луиджи Бузе со счетом 0:3.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Проигрывая 0:1, украинец попытался перехватить инициативу, но пропустил контратаку итальянца. В итоге опытный оппонент довел встречу до окончательной победы.

Несмотря на это, Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде, а Буза сразится за золото в финале соревнований.

Отметим, что итальянец – двукратный чемпион мира (в 2006 и 2012 году) и пятикратный чемпион Европы (2007, 2012, 2014, 2017 и 2019 годов)

Перед тем, как Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде, спортсмен успешно прошел квалификационную группу, также заняв в ней второе место. Он одержал две победы, один бой завершил в ничью, а еще один проиграл.

Напомним, что первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио для Украины выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который победил в финале весовой категории до 87 килограмм, а после этого запомнился тем, что станцевал гопак.

С учетом того, что Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде, в медальном зачете Украины 14 побед: спортсменам удалось вырвать 1 золото, 3 серебра и 10 бронзовых наград.

Олимпийские игры в Токио подходят к концу: они начались 23 июля и завершатся 8 августа. Всего Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

Днем ранее успеха в карате кумитэ, в весовой категории до 55 килограмм, добилась украинская каратистка Анжелика Терлюга. 29-летняя спортсменка дошла до финала, в котором проиграла представительнице Болгарии Ивет Горановой.