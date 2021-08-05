Украинка Терлюга завоевала серебро на Олимпиаде в Токио (видео)

Украинская каратистка в финале Олимпийских игр уступила болгарке Ивет Горановой, принеся нашей стране еще одну медаль в общий зачет

На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по карате в весовой категории до 55 кг.

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Украинская каратистка Анжелика Терлюга в финале Олимпийских игр уступила болгарке Ивет Горановой со счетом 1:5. Таким образом, украинка получила серебряную медаль на Олимпийских играх.

Отметим, что Горанова – бронзовая призерка чемпионата Европы и мира.

В полуфинале украинка победила Вэнь Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя. Счет был 4:4, но по решению судей победу присудили украинке.

Отметим, что Анжелика Терлюга является трехкратной чемпионкой Европы по карате кумите в категории до 55 кг.

Ранее Фокус сообщал, что украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио и поборется за золото.

Также Фокус рассказывал, что Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. Противником Беленюка был венгр Виктор Лоринц, которого украинский спортсмен победил со счетом 5:1.

Ранее мы сообщали, что завоевавших "бронзу" на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянами. Диктор в Токио по ошибке назвал бронзовых призерок по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук (Украина) россиянками. После небольшой паузы диктор Олимпиады-2020 все же исправился и произнес: "Украина".

На данный момент Украина завоевала 1 золото, 3 серебряные медали и 9 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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