Українка Терлюга завоювала срібло на Олімпіаді в Токіо

Українська каратистка Анжеліка Терлюга у фіналі Олімпійських ігор поступилася болгарці Івет Горановій, але принесла Україні ще одну медаль в загальний залік.

На Олімпіаді в Токіо закінчилися змагання з карате у ваговій категорії до 55 кг.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Українська каратистка Анжеліка Терлюга у фіналі Олімпійських ігор поступилася болгарці Івет Горановій з рахунком 1:5. Так, українка отримала срібну медаль на Олімпійських іграх.

Зазначимо, що Горанова — бронзова призерка чемпіонату Європи та світу.

У півфіналі українка перемогла Вень Цзи-Юнь з Китайського Тайбея. Рахунок був 4:4, але за рішенням суддів перемогу присудили українці.

Зазначимо, що Анжеліка Терлюга є триразовою чемпіонкою Європи з карате куміте в категорії до 55 кг.

Раніше Фокус повідомляв, що український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо і побореться за золото.

Також Фокус розповідав, що Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. Противником Беленюка був угорець Віктор Лорінца, якого український спортсмен переміг із рахунком 5:1.

Раніше ми повідомляли, що українських синхроністок, які завоювали "бронзу" на Олімпіаді, переплутали з росіянами. Диктор у Токіо помилково назвав бронзових призерок з артистичного плавання Марту Фєдіну й Анастасію Савчук (Україна) росіянками. Після невеликої паузи диктор Олімпіади-2020 все ж виправився і сказав: "Україна".

Наразі Україна завоювала 1 золото, 3 срібні медалі та 9 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Олімпіада-2020: Прорив України, Китай зберігає комфортну перевагу над США