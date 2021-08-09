"Це ганьба": пропагандист Соловйов запропонував українці Магучіх переїхати в Росію

Легкоатлетка Ярослава Магучіх може продовжити свою професійну кар'єру на території РФ після "цькування" в соціальних мережах.

Пропагандист Володимир Соловйов відреагував на обіймання української спортсменки Ярослави Магучіх із росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо та запропонував їй переїхати в Росію. Про це пише видання URА.

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Російський телеведучий назвав "ганьбою" рішення Міністерства оборони України "викликати на килим" Ярославу Магучіх після того, як вона привітала з перемогою в Токіо легкоатлетку Марію Ласіцкене, яка є чинним капітаном Збройних сил РФ.

За словами Володимира Соловйова, українка Ярослава Магучіх може переїхати в Росію та продовжити там свою спортивну кар'єру.

"В Україні зараз може бути все що завгодно. На рівні особистого цькування вже почалося. Але вона завжди може переїхати та виступати в Росії", — заявив пропагандист у спілкуванні з журналістами.

Володимир Соловйов стверджує, що легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, "показала приклад розумного, доброго та шанобливого ставлення російських і українських спортсменів один до одного".

"Та істерія, яку підхопило міністерство оборони України слідом за публікацією відомого нациста Стерненка (ексглава одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко — ред.) — це ганьба", — додав пропагандист у коментарі виданню URA.

Раніше Фокус повідомляв, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх привітала росіянку Марію Ласіцкене з перемогою на Олімпіаді в Токіо. Спортсменка обняла та закутала російську спортсменку в український прапор, що спровокувало скандал у соцмережах. Марія Ласіцкене є чинним офіцером Збройних сил РФ, а Ярослава Магучіх — молодший сержант ВСУ.

Міноборони України відреагувало на скандал і викликало "на килим" Ярославу Магучіх по поверненню з Токіо. У силовому відомстві підтвердили, що легкоатлетка є молодшим сержантом ВСУ, а заступниця міністра оборони Анна Маляр чекає пояснень від Ярослави Магучіх.

Пізніше Фокус розповідав, що призер Олімпіади Горуна заступився за Магучіх. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Станіслав Горуна закликав "відстати від спортсменів", а обійми Ярослави Магучіх із російською учасницею Олімпіади, яка є капітаном ВС РФ, назвав частиною спортивного ремесла.