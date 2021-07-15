Указ Минобороны: российских военных заставили учить статью Путина об Украине, - СМИ

Сообщается, что на такой шаг решили пойти из-за того, что статья президента РФ "вызвала множество обсуждений в военной среде".

Российских военнослужащих обязали учить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Указание включить ее в качестве обязательной для изучения во время занятий по военно-политической подготовке солдат поступило от министра обороны страны Сергея Шойгу.

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Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Один из информаторов рассказал журналистам, что статья Путина "вызвала волну обсуждений в военной среде", поскольку у многих военнослужащих российской армии есть украинские корни, родители или родственники в Украине. И, по словам собеседника РБК, "все российские военные разделают тезис о единстве украинского, русского и белорусского народов".

По информации журналистов, именно из-за пристального внимания к статье ее и решили сделать обязательной для изучения солдатами. Также источник в Минобороны РФ отметил, что "есть необходимость более подробно изучить исторические факты, которые приводятся в статье".

Отметим, статья Путина была опубликована на сайте Кремля 12 июля. Ее объем — около 40 тысяч знаков. Она вышла в двух версиях: на русском и украинском языках. В ней Путин писал, что границы стран в рамках СССР были "условными" и заявил, что большевики "проводили манипуляции с территориями". Также лидер РФ назвал россиян и украинцев "одним народом".

В Офисе президента Украины же эту статью раскритиковали, отметив, что в ней есть множество противоречий и нелогичных моментов. Сам Владимир Зеленский сказал, что полностью не прочитал статью Путина и подчеркнул, что потраченное на ее написание время можно было использовать для личной встречи лидеров стран.