"Могу только позавидовать": Зеленский оценил статью Путина о единстве украинцев и русских

Президент Владимир Зеленский считает, что потраченное время можно было использовать для проведения долгожданной встречи президентов Украины и РФ.

12 июля глава России Владимир Путин выпустил статью о единстве русских и украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский оценил публикацию во время беседы с журналистами после форума "Украина 30".

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По его мнению, если российский президент решил писать на украинском языке — то украинцы двигаются в правильном направлении. Владимир Зеленский признался, что не успел ознакомиться со всей статьей Путина из-за большой занятости, однако прочитал некоторые фрагменты.

"Очень приятно, что человек знает украинский язык… Я увидел там глубокую работу. Действительно, президент Российской Федерации потратил много времени, потому что там архивной работы очень много", — поделился впечатлениями гарант. — "Могу только позавидовать, что столько времени президент большого государства может себе позволить потратить на такой объем, такую детальную работу".

Глава государства добавил, что при этом Владимир Путин не может найти времени на встречу с украинским коллегой. По мнению Владимира Зеленского, он мог бы лично обсудить с российским коллегой моменты, упомянутые в статье, и предоставить много материала для будущих публикаций.

"Нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько было потеряно жизней, и вспоминают в других случаях. что мы "братский народ". Мне кажется, это не по-братски так поступать. Очень похоже на Каина и Авеля", — отметил украинский лидер.

Он пообещал подробно проанализировать статью Владимира Путина, когда появится время. По мнению Владимира Зеленского, если статья появилась на украинском языке, значит власть Украины должна подготовить ответ.

Ранее писали, что Владимир Путин в своей статье написал о границах Украины после обретения независимости. По мнению президента, границы России должны быть такими же, как до формирования Советского Союза.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил статью Владимира Путина о единстве народов. По его мнению, критикуя политику большевиков, российский президент должен осудить и создание незаконных республик "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.

Бывший "слуга" Евгений Шевченко призвал к дружбе с РФ и Беларусью после статьи Владимира Путина. По его мнению, президент России представил свое видение будущего Украины, включая развитие конфликта на Донбассе.