"Разорвут нашу страну": бывший "слуга" призвал к дружбе с РФ и Беларусью после статьи Путина

Евгений Шевченко заявил, что Украина должна избавиться от "диктатуры Запада" и изменить свой политический курс по отношению к соседним странам.

Изгнанный из "Слуги народа" нардеп Евгений Шевченко отреагировал на новую статью Владимира Путина, предложив Владимиру Зеленскому "помощь" в возобновлении отношений с РФ и Беларусью, написал депутат в своем Telegram-канале.

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Нардеп назвал статью Владимира Путина от 12 июля "смысловой", в которой выделены "основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси".

По словам Евгения Шевченко, в статье Путина есть видение будущего Украины, вплоть до углубления конфликта на Донбассе и начала новой военной фазы, если в нашей стране "продолжится внешнее управление и антирусская идеология".

Изгнанный из фракции "Слуга народа" депутат призвал "избавиться от диктатуры Запада" и изменить политический курс страны в отношениях с Беларусью и Россией.

"Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры запада. Иначе разорвут нашу страну. А я так этого не хочу… И Беларусь, как никто нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией. Ибо только глупые или лживые политики говорят нам, что проблемы Украины в режиме Путина или Лукашенко, а сменив их — мы решим все наши невзгоды и вернём все наши территории. Это не так, Путин и Лукашенко лишь внешнее проявление воли своих граждан", — написал Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

Нардеп назвал жителей России и Беларуси "братскими народами" Украины и украинских политиков в том, что с 2004 года они "повернули нашу страну против русских", а в последнее время — "против беларусов".

Изгнанный из "Слуги народа" Евгений Шевченко предложил Владимиру Зеленскому "помощь" в возобновлении отношений с Россией и Беларусью.

"Не смотря ни на что, ради Будущего Украины, которую искренне люблю, я готов подставить плечо Президенту Зеленскому и быть первым связным в этом не простом, но жизненно необходимом процессе. В противном случае, мне и моей команде, придётся делать это самим, после смены власти уже без Зеленского и его окружения, которая у нас в Украине традиционно происходит вопреки желанию многих — остаться подольше", — подытожил Евгений Шевченко в своем Telegram.

[ + – ] Евгений Шевченко о статье Путина

[ + – ] Евгений Шевченко о статье Путина

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин написал новую статью об Украине. Владимир Путин назвал Украину "детищем советской эпохи" и обвинил Киев в игнорировании Минских соглашений и нежелании мирно урегулировать войну на Донбассе.

Также Фокус рассказывал, что нардеп Евгений Шевченко угодил в скандал после поездки к Лукашенко. Парламентарий 20 апреля приехал в Минск на встречу с Александром Лукашенко, чтобы "сгладить зашквары Леонида Кравчука".

Во фракции "Слуга народа" отреагировали на поступок Евгения Шевченко и исключили нардепа. Решение об исключении Евгения Шевченко из "Слуги народа" было принято большинством голосов, и депутаты пошли на такой шаг, поскольку нардеп поездкой к Лукашенко поставил под угрозу имидж Украины.