У Зеленского раскритиковали статью Путина про Украину и призвали осудить "ЛДНР"

Если бы Владимир Путин был последовательным, сказал советник Зеленского, то ему бы стоило осудить создание так называемых "Л/ДНР" после публикации статьи об Украине.

В Офисе президента Владимира Зеленского назвали главную проблему статьи Владимира Путина "об историческом единстве русских и украинцев", пишут "Українські Новини".

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По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, в статье Путина об Украине неожиданно было видеть критику национальной и административной политики большевиков.

Однако, по логике главы РФ, ему бы стоило тогда осудить создание оккупационных "Л/ДНР" на Востоке Украины.

"Если лидер России считает украинцев и русских одним народом, то одним народом должны считаться и жители двух близких городов – Донецка и Луганска. Тем не менее, даже там были созданы отдельные оккупационные образования. Чтобы быть последовательным, лидеру России пришлось бы осудить и тех, кто создавал две фейковые "республики" среди одинаковых людей, потому что это просто перенос большевистской логики на современную политическую почву", — объяснил Подоляк.

В Офисе президента Владимира Зеленского предположили, что страны могут жить в мире при условии, если Кремль начнет уважать действующие международные нормы и договора, которые подписывает.

Главной проблемой новой статьи Владимира Путина об Украине Михаил Подоляк назвал отсутствие доверия к самому президенту России.

"Нельзя обосновывать событиями далёкого прошлого нарушение международных правил в наше время. Это ни у кого не вызовет доверия. Именно в этом – ключевая проблема опубликованной господином Путиным статьи. Доверять ей будут только те, кто лоялен российскому лидеру", — подытожил советник главы Офиса президента в интервью журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин написал новую статью об Украине. В материале глава Кремля назвал границы в рамках СССР "условными" и обвинил большевиков в том, что те "манипулировали с территориями стран, вопреки мнению людей". А Украину Владимир Путин назвал "детищем советской эпохи".

Также Фокус рассказывал, что Владимир Путин в статье затронул тему войны на Донбассе. Президент РФ обвинил Украину в игнорировании Минских соглашений и заявил, что Киеву не нужен оккупированный Донбасс по двум причинам.