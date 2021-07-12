У Зеленського розкритикували статтю Путіна про Україну та закликали засудити "ЛДНР"

Якби Володимир Путін був послідовним, сказав радник Зеленського, то йому б варто було засудити створення так званих "Л/ДНР" після публікації статті про Україну.

В Офісі президента Володимира Зеленського назвали головну проблему статті Володимира Путіна "про історичну єдність росіян та українців", пишуть "Українські Новини".

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За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, в статті Путіна про Україну несподівано було бачити критику національної та адміністративної політики більшовиків.

Однак, за логікою глави РФ, йому б варто було тоді засудити створення окупаційних "Л/ДНР" на Сході України.

"Якщо лідер Росії вважає українців і росіян одним народом, то одним народом повинні вважатися і жителі двох близьких міст — Донецька та Луганська. Тим не менш, навіть там були створені окремі окупаційні угруповування. Щоб бути послідовним, лідеру Росії довелося б засудити і тих, хто створював дві фейкові "республіки" серед однакових людей, тому що це просто перенесення більшовицької логіки на сучасний політичний ґрунт", — пояснив Подоляк.

В Офісі президента Володимира Зеленського припустили, що країни можуть жити в світі за умови, якщо Кремль почне поважати чинні міжнародні норми і договори, які підписує.

Головною проблемою нової статті Володимира Путіна про Україну Михайло Подоляк назвав відсутність довіри до власне президента Росії.

"Не можна доводити подіями далекого минулого порушення міжнародних правил у наш час. Це ні в кого не викличе довіри. Саме в цьому — ключова проблема опублікованої паном Путіним статті. Довіряти їй будуть тільки ті, хто лояльний російському лідерові", — підсумував радник глави Офісу президента в інтервʼю журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін написав нову статтю про Україну. У матеріалі глава Кремля назвав кордони в рамках СРСР "умовними" і звинуватив більшовиків у тому, що ті "маніпулювали з територіями країн, усупереч поширеній думці людей". А Україну Володимир Путін назвав "дітищем радянської епохи".

Також Фокус розповідав, що Володимир Путін у статті торкнувся теми війни на Донбасі. Президент РФ звинуватив Україну в ігноруванні Мінських угод і заявив, що Києву не потрібен окупований Донбас із двох причин.