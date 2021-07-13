"Можу тільки позаздрити": Зеленський оцінив статтю Путіна про єдність українців і росіян

Президент Володимир Зеленський вважає, що витрачений час можна було використовувати для проведення довгоочікуваної зустрічі президентів України й РФ.

12 липня глава Росії Володимир Путін випустив статтю про єдність росіян та українців. Президент України Володимир Зеленський оцінив публікацію під час бесіди з журналістами після форуму "Україна 30".

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На його думку, якщо російський президент вирішив писати українською мовою — то українці рухаються в правильному напрямку. Володимир Зеленський зізнався, що не встиг ознайомитися з усією статтею Путіна через велику зайнятість, однак прочитав деякі фрагменти.

"Дуже приємно, що людина знає українську мову… Я побачив там глибоку роботу. Дійсно, президент Російської Федерації витратив багато часу, тому що там архівної роботи дуже багато", — поділився враженнями гарант. — "Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент великої держави може собі дозволити витратити на такий обсяг, таку детальну роботу".

Глава держави додав, що при цьому Володимир Путін не може знайти часу на зустріч з українським колегою. На думку Володимира Зеленського, він міг би особисто обговорити з російським колегою моменти, згадані в статті, і надати багато матеріалу для майбутніх публікацій.

"Нас забувають, коли говорять про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну, скільки було втрачено життів, і згадують в інших випадках. Що ми "братський народ". Мені здається, це не по-братськи так чинити. Дуже схоже на Каїна й Авеля", — зазначив український лідер.

Він пообіцяв детально проаналізувати статтю Володимира Путіна, коли зʼявиться час. На думку Володимира Зеленського, якщо стаття зʼявилася українською мовою, значить влада України повинна підготувати відповідь.

Раніше писали, що Володимир Путін у своїй статті написав про кордони України після здобуття незалежності. На думку президента, кордони Росії повинні бути такими ж, як до формування Радянського Союзу.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив статтю Володимира Путіна про єдність народів. На його думку, критикуючи політику більшовиків, російський президент повинен засудити і створення незаконних республік "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.

Колишній "слуга" Євген Шевченко закликав до дружби з РФ і Білоруссю після статті Володимира Путіна. На його думку, президент Росії представив своє бачення майбутнього України, враховуючи розвиток конфлікту на Донбасі.