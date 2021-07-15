Указ Міноборони: російських військових змусили вчити статтю Путіна про Україну, — ЗМІ

Повідомляється, що на такий крок вирішили піти через те, що стаття президента РФ "викликала безліч обговорень у військовому середовищі".

Російських військовослужбовців зобовʼязали вчити статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Вказівка включити її в ролі обовʼязкової для вивчення під час занять з військово-політичної підготовки солдатів надійшла від міністра оборони країни Сергія Шойгу.

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Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на джерела в Міноборони РФ.

Один з інформаторів розповів журналістам, що стаття Путіна "викликала хвилю обговорень у військовому середовищі", оскільки в багатьох військовослужбовців російської армії є українське коріння, батьки або родичі в Україні. І, за словами співрозмовника РБК, "усі російські військові оброблять тезу про єдність українського, російського і білоруського народів".

За інформацією журналістів, саме через пильну увагу до статті її і вирішили зробити обовʼязковою для вивчення солдатами. Також джерело в Міноборони РФ зазначило, що "є необхідність більш детально вивчити історичні факти, які наводяться в статті".

Зазначимо, стаття Путіна була опублікована на сайті Кремля 12 липня. Її обсяг — близько 40 тисяч знаків. Вона вийшла у двох версіях: російською та українською мовами. У ній Путін писав, що кордони країн у рамках СРСР були "умовними" і заявив, що більшовики "проводили маніпуляції з територіями". Також лідер РФ назвав росіян і українців "одним народом".

В Офісі президента України ж цю статтю розкритикували, зазначивши, що в ній є безліч протиріч і нелогічних моментів. Сам Володимир Зеленський сказав, що повністю не прочитав статті Путіна і підкреслив, що витрачений на її написання час можна було використовувати для особистої зустрічі лідерів країн.