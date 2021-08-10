Не объявлять победу зрадой. Чему скандал с фото Магучих научит Минобороны, НОК и украинское общество

Правда ли, что спорт вне политики? Возможно ли в XXI веке "олимпийское перемирие"? Нужно ли вести со спортсменами идеологическую работу? А главное — почему мы так упорно переводим свои победы в разряд бесконечной "зрады"? Фокус спросил у спортсменов, военных, психологов.

"Эстафета поколений"

Россиянка Мария Ласицкене — единств енная в истории спорта трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. 7 августа на Олимпиаде в Токио она завоевала для своей команды олимпийское золото, взяв высоту 2 м 04 см. Победа была нелегкой: Ласицкене 29 лет, это ее последняя Олимпиада, и к этой медали она пришла через недопуск к соревнованиям, через травму… Ярославе Магучих — 19, на Играх она впервые. В Токио рассчитывала прыгнуть 2.04, но получилось "только" 2 метра — и бронзовая медаль. Вся спортивная карьера у Ярославы еще впереди: это новое поколение спортсменов, "наступающее на пятки" уходящим чемпионам.

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Последние два года Мария и Ярослава были основными соперницами, у обеих личный рекорд — 2.06 м. Очевидно, Ласицкене выступает для Магучих своеобразным ориентиром, примером спортивной воли, которому нужно следовать. И как конкурентку Ярослава россиянку не воспринимает: "Я даже расстроилась, когда узнала, что у Маши травма", — рассказывала она в интервью Фокусу накануне отлета в Японию. Девушки взаимно подписаны на аккаунты в Instagram и очевидно отношения между ними вполне дружеские.

[ + – ] Ярослава Магучих и Мария Ласицкене последние два года были основными соперницами

Соперницы-коллеги, подруги, выдащиеся спортсменки. Они сфотографировались с флагами и медалями в руках, счастливо улыбаясь в камеру… Все так, тем не менее, есть одно и очень серьезное НО. Ярослава Магучих — младший сержант ВСУ. Мария Ласицкене — капитан Вооруженных сил РФ. А между Россией и Украиной с 2014 года идет гибридная война.

И то, что одни, восклицая "О спорт, ты — мир!", называют олимпийскими традициями, другие воспринимают как соль на открытую рану. Фотография спортсменок вызвала настоящую бурю в социальных сетях, скандал оперативно подхватили российские пропагандисты, а Минобороны пообещало вызвать Ярославу Магучих "на ковер" — сразу как вернется в Киев.

Фокус разбирался, чем аукнется для прыгуньи этот скандал и почему любой успех украинских спортсменов стремятся перечеркнуть наши же соотечественники.

Объятия раздора

Реакция на совместное фото Магучих и Ласицкене радикально отличаются. От "молодцы, девчонки, спорт вне политики!" до сакраментального "чемодан, вокзал".

Бронзовый призер олимпиады каратист Станислав Горуна вступился за Ярославу Магучих, написав сразу два развернутых поста в Facebook.

"Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на мгновение нескольких успешных атлетов, благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Не больше, не меньше. Нет "зрады" в фото Магучих с Ласицкене.

Иногда в этот короткий миг через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет "зрады" в поздравлениях Никольченко и Верняева своих оппонентов по спорту.

Их свел спорт, жизнь. Люди подружились благодаря конкуренции и одинаково тяжелой работе над собой, из-за уважения к труду друг друга", — написал Горуна.

[ + – ] Пост Станислава Горуны

Этот пост, собравший 5,5 тыс комментариев, вызвал не меньшее возмущение, чем объект обсуждения. Поэтому Станислав Горуна решил пояснить свою позицию, написав еще одно сообщение в Facebook. Спортсмен пояснил, что в первую очередь хотел переключить негатив на себя, уводя эту волну от 19-летней Ярославы. А затем предложил — поговорить о спорте в разных его ипостасях: как о функции государства и как деятельности атлетов и тренеров.

[ + – ] Второй пост Станислава Горуны о ситуации с Ярославой Магучих

"Спорту, — пишет Горуна, перечисляя сложности спортивной жизни (постоянные тренировки, выезды на соревнования, тренировочные сборы, спарринги), — я отдаю себя и свои силы. Уверен, что и 19-летняя Ярослава Магучих тоже. Там нет места даже для существования политики, тем более, там нет умысла влиять политически, используя спортивную узнаваемость". Отдельно, отмечает призер Олимпиады, нужно рассматривать спорт как сферу функций государства — "это дела державные, тут не то, что есть место политике, это и есть политика. …Это деятельность целого госаппарата. Это плоскость, в которой я не работаю".

Поздравление соперников на пьедестале объятиями — это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах, поясняет спортсмен.

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"Церемония награждения спортсменов — это традиционный ритуал, во время которого происходит торжественная фиксация результатов соревнований. Есть писанные и неписанные правила поведения атлетов на подиуме. Ярослава Магучих все сделала, как от нее ожидалось. А игнорирование других атлетов на подиуме скорее расценивалось бы как недостойное поведение спортсмена", — пояснил Станислав Горуна.

На просьбу Фокуса о дополнительном комментарии олимпиец ответил отказом, отметив, что люди реагируют только на слова "Спорт вне политики", а не на суть, изложенную в постах.

Магучих и Минобороны: в каких они отношениях

Ярослава Магучих — младший сержант Министерства обороны Украины, она входит в список 60 спортсменов, которые представляли это ведомство в составе Олимпийской сборной в Токио (можно провести аналогию с футболом: есть клуб и есть национальная сборная). Очевидно, это накладывает дополнительную ответственность как на спортсменов, так и на Минобороны, "выпустившее" ее на Олимпиаду. Не удивительно, что военное ведомство оперативно и довольно резко отреагировало на фото, пригласив Ярославу Магучих на разговор устами замминистра обороны Анны Маляр.

"Спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине идет русско-украинская война и это налагает определенные ограничения и ответственность", — написала Анна Маляр в Facebook, добавив: "Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне переживаем, может становиться объектом информационных спецопераций врага". При этом представительница Минобороны попросила: "прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственные пояснения".

Погоны срывать не будут?

С просьбой прокомментировать ситуацию Фокус обратился к начальнику управления спорта оборонного ведомства Юрию Финогенову.

"В моей служебной ситуации это уже вторые Олимпийские игры, — рассказал Юрий Финогенов. — Мы уже провожали команду Вооруженных сил в Рио-де-Жанейро, а теперь, в коронавирусных условиях, в Токио. Что касается Ярославы Магучих — я считаю, что спортсменка была в приподнятом состоянии, она добыла бронзовую медаль. В соответствии со всеми стандартами подведения итогов Олимпийских игр, она сфотографировалась с соперницами на пьедестале. А то, что были определенные дополнительные объятия — это молодость Ярославы. Она, возможно, не очень соотнесла свое поведение со сложной военно-политической ситуацией, которая сложилась в Украине".

[ + – ] Ярослава Магучих делится эмоциями после вручения бронзовой медали

Начальник управления спорта Минобороны также пояснил, что означало заявление Анны Маляр о вызове Магучих на встречу в ведомство.

"Во-первых, мы ожидаем подведения итогов XXXII Олимпийских игр президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого планируется встреча руководящего состава Министерства обороны с олимпийскими призерами Олимпийских игр. А уже потом у нас будут проведены дополнительные мероприятия, чтобы мы смогли обеспечить ту часть воспитательного процесса, которую должны провести", — отметил Юрий Финогенов в комментарии Фокусу.

Фактически, это означает, что, "вызвав на ковер", Магучих в худшем случае вынесут предупреждение, но скорее всего, ограничатся воспитательной беседой.

Что говорят спортсмены: "тепличные условия" и "вляпалась по юности"

Ярослава Магучих на звонки и сообщения в мессенджере не отвечает — и ее можно понять. Но за олимпийку вступились другие украинские спортсмены.

Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк на своей страничке в Facebook призвал прекратить травлю 19-летней спортсменки,

"Ребенку 19 лет! Спортсмены — особые люди, их выращивают в "тепличных" условиях иногда! Оберегая от всего, даже от реалий окружающего мира! Травить ребенка неправильно, просто наши представители в Токио должны были проводить предварительно разъяснительную работу среди спортсменов! Чтобы избежать подобных ситуаций", — написал Беленюк в комментариях на своей странице в Facebook.

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко считает, что скандальная ситуация возникла из-за недостаточного инструктажа со стороны украинских спортивных органов, которые должны были предвидеть такое развитие событий, а также по причине юности спортсменки.

[ + – ] Прыжки в высоту. Финальные выступления украинских спортсменок на Олимпиаде в Токио

"Мне кажется, у Ярославы не было никакого злого умысла фотографироваться с российской спортсменкой. В тот период времени она и не думала о каких-то политических моментах. Наверное, ей стоило бы воздержаться от лишних эмоций. Но я уверен, что она сделает выводы и в следующий раз будет сдержаннее себя вести. Это моя ей рекомендация, но я ее поздравляю с медалью. Она сделала большое дело, талантливая девочка, ей 19 лет. В эту ситуацию она вляпалась по юности. Тут нужно было функционерам провести инструкции. Они недоработали, нужно было пояснять, как спортсменам себя вести", — сказал Медведенко в комментарии Фокусу.

Также баскетболист выразил свое отношение к остро-критическим комментариям, направленным на Ярославу Магучих.

"Это тоже неправильно — хейтить человека… Тут надо быть сдержаннее. Все спортсмены должны понимать, что спорт — это большая политика, много зависит от того, что ты говоришь и как себя ведешь. Я считаю, что в этой ситуации просто недоработали функционеры", — подчеркнул Медведенко.

Идеологическая работа: на высоте?

В НОК Украины Фокусу на вопрос, планируют ли усилить идеологическую работу со спортсменами, ответили, что идеологическая работа со спортсменами проводится как на уровне Национального Олимпийского комитета, так и на уровне профильных федераций.

В Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), в свою очередь, подчеркнули, что идеологическая работа ведется постоянно — и на должном уровне. Спортсменам в формате специальных семинаров поясняют рамки допустимого поведения, информируют об украинско-российских отношениях, о том, как общаться с представителями медиа из разных стран, особенно из Российской Федерации. При этом в ФЛАУ не считают, что Магучих во время церемонии награждения допустила какие-то этические нарушения, что можно увидеть в телевизионной трансляции.

[ + – ] На пьедестале — Мария Ласицкене, Никола МакДермотт и Ярослава Магучих

Слова об идеологических установках и инструктаже перед общением с прессой звучат как отголоски прошлого — внезапно получившие новую актуальность. Но помимо этого возникает вопрос: а как дополнительные указания будут влиять на психику спортсменов? Если борец, спринтер или гимнастка начнут думать не о чистоте исполнения элементов или стратегии выступления, а будут перебирать в памяти: "Так, о чем еще нас предупреждали, что еще не забыть после выступления?" При том, что это главная задача — забыть обо всем, кроме своей цели, максимально сосредоточиться на состязаниях.

"Лучше обняться, чем стоять обиженными, как сестры Аверины"

Иван Дупнак, специалист по спортивной психологии, старший преподаватель Львовского государственного университета физической культуры, отмечает: спортсмен на соревнованиях думает о том, как ему выиграть и нацелен на результат. Вся лишняя информация только мешает.

"Я приведу маленький пример, — говорит эксперт. — Когда я работал в "Карпатах", мы летели в Кривой Рог на игру с "Кривбассом". У нашего вратаря Тлумака случилась неприятность: возник пожар в его ресторане. Ему об этом сообщили перед вылетом на матч. Я случайно услышал его разговор с защитником Артемом Федецким. Конечно, перед игрой я подошел к главному тренеру Олегу Кононову и рассказал, что приключилась вот такая история. Он ответил: "Я понял". И не поставил Тлумака на игру. Он поговорил с ним и понял, что тот мыслями не на игре, а во Львове. Спортсмена ничто не должно отвлекать".

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Искать идеологический подтекст в истории с поздравлением и совместным фото Ярославы Магучих и Марии Ласицкене, по мнению спортивного психолога, не стоит.

"Давайте откровенно: вот какая Магучих военная? Такая же, как Ласицкене — капитан российской армии. Еще с советских времен так повелось, что все хорошие спортсмены служат либо в системе "Динамо", либо в системе вооруженных сил. Я не уверен, что у Магучих есть военный мундир, — говорит Иван Дупнак. — Тем более, что Ласицкене сама такая спортсменка, которая воюет с Олимпийским комитетом России. Я точно знаю, что министр спорта России настаивал, чтобы она не ехала на Олимпиаду".

То, что девушки обнялись после соревнований — по мнению специалиста, правильно и понятно. "Я не считаю, что на Олимпиаде нельзя поздравлять соперников. Это более правильно, чем как в художественной гимнастике сестры Аверины стояли отдельно от всех. Они обижены на весь мир, потому что их осудили, не могут же понять, что Россия может быть и не первой".

Зрада вместо перемоги. Почему у нас даже победы становятся поражением?

За последние несколько лет слова "зрада" и "перемога" прочно вошли в украинский лексикон, причем не только политический, но и повседневный. Поразительно, но зраду находить мы научились даже в самых ярких победах и достижениях. Почему так происходит?

С этим вопросом Фокус обратился к эксперту, политическому психологу Светлане Чунихиной.

"В олимпийском Токио, — рассуждает Светлана Чунихина, — российско-украинский конфликт вполне мог показаться чем-то далеким и не имеющим прямого отношения к триумфу большого спорта. Для Украины же эта война – часть каждодневной реальности, абстрагироваться от нее невозможно, поэтому резко негативная общественная реакция на объятия украинской спортсменки с российской коллегой была неизбежной".

При этом психолог подчеркивает, что обвинять юную спортсменку за ее эмоциональный порыв сложно. Война носит гибридный характер, и четкая идентификация сторон конфликта намеренно осложнена.

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"Мы не можем применить к этой ситуации логику "рождественских перемирий" Первой мировой войны, — поясняет эксперт, — когда солдаты вражеских армий выходили из окопов чтобы вместе отпраздновать, глотнуть мирной жизни. Окопов как таковых нет, как нет и вражеских армий, маркированных военной формой. Хотя бунт простого человека против безумия войны был актуален тогда, сейчас и всегда", — отмечает Светлана Чунихина в комментарии Фокусу.

Нам, видимо, придется принять тот факт, что общественно важные события не обязательно подлежат однозначной оценке

По мнению эксперта, украинскому социуму предстоит научиться правильно реагировать на подобные ситуации: конфликт не разрешен, а значит, подобные неоднозначные ситуации будут возникать постоянно. Следовательно, украинскому обществу нужно вырабатывать более зрелые и конструктивные формы реагирования.

"Нам, видимо, придется принять тот факт, — говорит Светлана Чунихина, — что общественно важные события не обязательно подлежат однозначной оценке. Чаще всего они вызывают сложные эмоции – и радость, и горечь, и гнев одновременно. Нужно учиться эту сложность выдерживать без того, чтобы выплескивать невыносимые чувства на любого, кто оказывается в центре событий, или, наоборот, делать вид, что ничего не происходит, "я вне политики" и "миру-мир".

"Мы не всегда вольны выбирать обстоятельства, в которых живем, но выбирать, как на них реагировать – можем", — резюмировала эксперт.